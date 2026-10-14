Cae pareja con más de 140 envoltorios de droga; son investigados por extorsión

Una pareja que es relacionada con los delitos de extorsión y privación ilegal de la libertad fue detenida en Cadereyta Jiménez, Nuevo León.

Los presuntos fueron capturados en un operativo estratégico de la División de Inteligencia e Investigación de Fuerza Civil en coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

La información recopilada por los agentes permitió conocer sus movimientos lo que los llevó hasta la colonia Valle del Roble, en el mencionado municipio.

En el cruce de las calles Coco y Mimosa detectaron la presencia de dos personas con características similares a las de los sospechosos.

La pareja fue identificada como Antonio “N”, de 24 años, e Isamar “N”, de 33 años, quienes entre sus pertenencias traían más de 140 envoltorios de narcóticos conocidos como marihuana y cristal, dinero en efectivo y teléfonos celulares, entre otros indicios.

Las autoridades policiales presumen que los ahora investigados estarían ligados a diversos hechos ilícitos como la extorsión y privación ilegal de la libertad, actos suscitados el pasado mes de septiembre en el municipio de Salinas Victoria”, precisó la autoridad estatal.

Los sospechosos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público para las indagatorias que permitirán definir su situación legal.

Pareja de mujeres golpea a hombre

Dos presuntas asaltantes fueron detenidas tras golpear a un hombre al que despojaron de 580 pesos en efectivo, en el centro de Monterrey, Nuevo León.

Las mujeres fueron observadas por las cámaras del C4 cuando cometían el robo, lo que alertó a policías municipales.

Los hechos se registraron a las 04:20 horas de este miércoles, en el cruce de Cuauhtémoc y Pino Suárez.

Las mujeres fueron identificadas como Marlen “N”, de 40 años, y Johana “N”, de 29 años.

A través del sistema de monitoreo de las cámaras de seguridad del C4, se detectó a las presuntas responsables en el momento de la agresión a la víctima en la vía pública.

Tras cometer el robo, ambas se retiraron del sitio, pero fueron interceptadas por los uniformados.

La víctima, de 55 años, mencionó que estaba esperando el camión en dicho cruce cuando llegaron las mujeres y comenzaron a agredirlo físicamente, al tiempo que le exigían sus pertenencias.

A las sospechosas les encontraron 580 pesos en efectivo, propiedad del afectado.

Las mujeres fueron trasladadas a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición del Ministerio Público.