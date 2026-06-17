Hallan muerto a hombre arrastrado por la corriente de río en Nuevo León

Luego de más de 48 horas de búsqueda, autoridades de Nuevo León localizaron este miércoles el cuerpo de José Ariel Hernández Villarreal, de 51 años de edad, quien había sido reportado como desaparecido tras ser arrastrado por la corriente del río Pesquería durante las lluvias registradas el pasado lunes.

El hallazgo del hombre sin vida fue confirmado por Protección Civil de Nuevo León, corporación que desde temprana hora reanudó las labores de búsqueda en distintos puntos del cauce, en coordinación con autoridades municipales, cuerpos especializados y unidades aéreas.

De acuerdo con ABC Noticias, las acciones comenzaron alrededor de las 07:00 horas en las inmediaciones de la calle Ignacio Allende en el municipio de Escobedo, donde se mantenía la búsqueda del hombre desaparecido.

Fue a las 13:51 horas cuando, durante uno de los sobrevuelos realizados por el helicóptero de Protección Civil estatal, se logró detectar un cuerpo en el cauce del río, por lo que personal desplegado en tierra se movilizó hacia el sitio para confirmar el hallazgo.

Las autoridades informaron que el cuerpo fue localizado aproximadamente a 20 kilómetros del punto donde se reportó inicialmente la desaparición del hombre, evidenciando la fuerza de la corriente generada por las intensas lluvias que afectaron la región durante el inicio de la semana.

José Ariel Hernández Villarreal había sido identificado por sus familiares desde el lunes, luego de que perdieran contacto con él tras los hechos.

Según la información proporcionada a las autoridades, al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla y una playera color rojo.

Durante los dos días de búsqueda participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Escobedo, Policía Municipal, personal de Servicios Aéreos de la Secretaría de Administración y binomios caninos especializados de la Manada K-9, además de perros de búsqueda pertenecientes a la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Los recorridos se realizaron tanto por tierra como por aire, inspeccionando diversos puntos del río Pesquería y zonas de difícil acceso donde la corriente pudo haber arrastrado a la víctima.

Las labores se intensificaron debido a las condiciones que dejó la tormenta registrada el lunes, la cual provocó inundaciones, cierres viales y múltiples rescates en distintos municipios metropolitanos.

Tras la localización del cuerpo, elementos de la Fiscalía y de Servicios Periciales acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y proceder con el levantamiento del cadáver.

Con este hallazgo concluye la operación de búsqueda que movilizó durante dos días a diversas corporaciones estatales y municipales, en uno de los casos más delicados derivados de las lluvias recientes en Nuevo León.