Hallan cuerpo de una joven en área natural protegida en Morelos

El cuerpo de una joven mujer fue localizado en avanzado estado de descomposición la tarde de este martes en un área natural protegida ubicada entre los municipios de Tepoztlán y Yautepec, durante un operativo de búsqueda de personas desaparecidas.

El hallazgo ocurrió en el paraje conocido como “Las Paletas”, en la colonia Álvaro Leonel de Yautepec, la misma donde el pasado 24 de mayo desapareció una joven.

Desde ese punto, brigadas de búsqueda ingresaron a terrenos pertenecientes a Tepoztlán, donde encontraron a la víctima suspendida de un árbol, con una soga al cuello.

De acuerdo con los primeros reportes, debido a las condiciones en que fue encontrado el cuerpo, no fue posible confirmar de inmediato su identidad.

En el sitio estuvieron familiares de la joven Michelle Itzayana Fuentes Calderón, quienes lloraron luego de ingresar a reconocer las prendas que vestía el cuerpo.

Tras su desaparición, la Fiscalía activó el Protocolo Alba para su localización y difundió la ficha de búsqueda correspondiente.

Peritos de la Fiscalía realizaron las diligencias en el lugar y ordenaron el levantamiento de los restos para practicar los estudios forenses que permitan establecer la identidad de la víctima y esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.