Hackean cuenta de X de Sergio Gutiérrez Luna para promover criptomoneda

El vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, fue víctima de un ciberataque. Su cuenta oficial en la red social X, antes Twitter, fue vulnerada para difundir contenido no autorizado.

Durante el incidente, los atacantes utilizaron el perfil del legislador para compartir enlaces fraudulentos. El objetivo fue dirigir a los usuarios al ecosistema de la red blockchain Solana para promover la compra de una criptomoneda.

El legislador confirmó la intromisión desde la misma red social y aseguró que logró recuperar el control de su cuenta, desde la cual se habían publicado contenidos sin su autorización.

“Sufrimos un hackeo en nuestra cuenta de X, que ya pudimos controlar”, alertó.

Gutiérrez Luna informó que se realizan las acciones necesarias para retirar las publicaciones difundidas de manera ilícita y reportar el incidente a la empresa tecnológica.

“Estamos eliminando las publicaciones que alguien realizó ilícitamente. Hicimos los reportes correspondientes y nuevamente estamos en control de nuestra cuenta”, recalcó.

La cuenta en X de Sergio Gutiérrez Luna fue vulnerada para promocionar una criptomoneda. Captura de pantalla

¿Qué es CATECoin y cuáles son sus riesgos?

Durante el incidente, en el perfil del diputado apareció un enlace que dirigía al ecosistema de Solana, una red de tecnología blockchain, para acceder al mercado digital y supuestamente adquirir CATECoin, una criptomoneda inspirada en memes de internet y cuya temática gira en torno a los gatos.

Este tipo de activos digitales, conocidos como memecoins, suelen estar vinculados a tendencias virales y comunidades en línea. CATECoin surgió originalmente en BNB Smart Chain y también se ha relacionado con el ecosistema de Solana.

A diferencia de otros instrumentos financieros, las memecoins pueden experimentar variaciones abruptas de precio, impulsadas por la especulación y el comportamiento de los usuarios en redes sociales, por lo que representan un riesgo elevado para quienes invierten en ellas.

El uso de cuentas de figuras públicas para promover este tipo de activos también puede generar riesgos para sus seguidores, particularmente cuando se difunden enlaces cuya autenticidad no ha sido verificada.

Tras recuperar el acceso a su perfil, el vicecoordinador morenista indicó que notificó a la plataforma y presentó los reportes correspondientes para atender el hackeo y retirar el material publicado sin autorización.

Hasta el momento, ningún otro funcionario o figura pública ha reportado ser víctima de este hackeo.