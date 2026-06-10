“Habrá tregua futbolista” entre México y EE.UU.

La alerta de viaje a México emitida por el gobierno de Estados Unidos a unos días de que arranque el Mundial de Fútbol obedecería al aumento en el flujo de turistas extranjeros en nuestro país y a las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) principalmente en la Ciudad de México, donde será la inauguración del evento deportivo.

Esta alerta también responde a las preocupaciones del gobierno estadunidense al repunte de violencia en México; y es que tan solo hace unos meses, los ojos estaban encima de Guadalajara por los brotes de actividad criminal derivados del abatimiento de Nemesio Oseguera, alías “el Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Así lo apuntó el doctor Raúl Benítez Manaut, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM, al recordar que incluso, esos días, se abordó la posibilidad de cambiar esta sede mundialista.

“Finalmente no sucedió y el cártel de Jalisco se tranquilizó. Nadie sabe cómo se tranquilizó tan rápido, pero de repente dejó de hacer acciones de sabotaje, de violencia, de un día para el otro. Ahí se habrán dado cuenta de que iban a generar una reacción muy dura del gobierno; o a lo mejor, en el gobierno buscaron un punto de contacto para decir a los jefes pues ‘bájale porque viene el Mundial porque no las vas a pagar’. Algo así”.

Sin embargo, los motivos de preocupación para el gobierno estadunidense cambiaron y de ahí la emisión de esta alerta que “no son agradables, pero existen”.

“Ahora están señalando que tengan mucho cuidado los turistas de solo tomar taxis autorizados, de no estar solos, de no caminar por las calles en la noche; y ponen un nivel 2 de precaución, en una escala de 4, a la Ciudad de México y a Monterrey”.

Este aviso que hace el Departamento de Estado estadunidense no es algo raro, ya que se han emitido en otras ocasiones con el fin de proteger a sus connacionales e, incluso, a quienes provengan de otras naciones y atiendan este tipo de notificaciones o usen otros medios para llegar a nuestro territorio.

“Había visto un reporte de seguridad donde señalaba que había también una precaución, una alerta de muchos mexicano-americanos de Texas que querían ir a Monterrey en coche; y ya sabemos que las carreteras de Monterrey a Laredo y a Brownsville, en algunos momentos, han sido muy riesgosas. Supongo que la guardia Nacional las vigilará con especial cuidado”.

En entrevista con Ivonne Melgar para la Primera Emisión de Imagen Radio, el doctor Benítez Manaut apuntó que las autoridades estadunidenses señalan tres niveles de riesgo en nuestro país: el crimen común, secuestro y el terrorismo o violencia de grupos criminales, “dicen que hay que tener mucha precaución con esto”.

“Es muy desagradable para México que Estados Unidos haga esas alertas, pero las hace con frecuencia, no solo en esta ocasión que viene el Mundial. Ahorita lo hicieron porque, efectivamente, ya han de haber detectado con información que las aerolíneas que están saturados los aviones y hasta hay vuelos chárter. Vas a ver mucha circulación de turistas en México”

Respecto a los diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa acusados por autoridades de Nueva York de tener vínculos con el crimen organizado, el especialista destacó que “están en ascuas”, ya que mientras el gobierno estadunidense espera un plazo de 60 días dados, aquí “parece ser que no se los va a entregar o no quiere entregárselos”.

“Está activando un discurso soberanista nacionalista que me parece fuera de lugar, porque hablando de justicia no podemos decir que la justicia mexicana es muy efectiva para que sean juzgados en México, y si no se investigan en México va a quedar el gobierno mexicano en vergüenza”.

Sin embargo, Raúl Benitéz apuntó que este será un tema archivado durante la gresca deportiva, “va a haber un periodo de mes y medio con lo del Mundial, no va a haber mucho sobresalto en declaraciones”.