Acreditan tortura y muerte de preso en reclusorio de Oaxaca

Por acreditar actos de tortura y muerte en agravio de un preso, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió la recomendación 07/2026 dirigida a servidores públicos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la actual administración estatal.

El organismo autónomo presentó el informe acopiado por sus visitadoras luego de hechos ocurridos el 10 de agosto del 2023, cuando una persona privada de la libertad sufrió la agresión física de los custodios, quienes lo ingresaron a un congelador, donde fue desnudado.

Posteriormente, fue golpeado con una tabla porque presuntamente lo encontraron dormido en un baño durante su horario de servicio en el área de cocina, infiriéndole lesiones en su anatomía corporal, vulnerando así sus derechos a la seguridad jurídica, legalidad, libertad personal, así como a la integridad y seguridad personal.

Con base en la investigación efectuada y de acuerdo con una valoración psicológica, se documentó que la víctima fue diagnosticada con síntomas de abstinencia de una persona consumidora de sustancias nocivas para la salud, presentando ansiedad, movimientos repetitivos en manos y pies, y pérdida del apetito.

De este modo, era necesario que se le brindara una atención especializada para atender su salud emocional, así como rehabilitación, tratamientos psicológicos y de desintoxicación, sin embargo, a falta de acciones preventivas, días después de la agresión fue localizado sin signos vitales, determinándose que la causa de su fallecimiento fue por ahorcadura.

Con esto, existe responsabilidad de la institución penitenciaria, porque al encontrase la víctima bajo su custodia, su deber era garantizar la protección de su integridad y su vida, incurriendo así, en una omisión de deber de cuidado, al no evitar que el agraviado atentara contra su vida, omitiendo además aplicar los protocolos de actuación necesarios para prevenir algún cambio o alteración de su estado psicosocial tras el episodio de tortura al que fue sometido.

Por esto, la DDHPO emitió la recomendación 07/2026, donde solicitó que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas del Estado de Oaxaca, se proceda a la reparación del daño integral, que incluya una compensación justa, además de que se inscriba en el Registro Estatal de Víctimas, y se inicie el procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los servidores públicos que resulten responsables por la omisión del deber de cuidado.

Así también instó a realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad del Estado y ofrecer una disculpa pública a las víctimas indirectas, reconociendo las violaciones a los derechos humanos que han quedado acreditadas, aceptar su responsabilidad y asumir el compromiso de otorgar el derecho a la verdad de lo ocurrido.

Presos en Oaxaca Foto: Especial

JCS