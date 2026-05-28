Habitantes de Ixtlán, Michoacán, no tienen miedo por brotes de agua y vapor

Para los habitantes de la comunidad de Salitre en el municipio de Ixtlán, Michoacán, es común convivir con el fenómeno natural conocido como actividad superficial hidrotermal que es el brote de agua y vapor de la tierra, inclusive a inmediaciones de donde se encuentran estas perforaciones conocido como los hoyitos por los vecinos construyen sus viviendas.

El más reciente brote se registró en una casa, donde para la familia no era desconocido, ya que tan solo unos metros desde hace 20 años existen exhalaciones de vapor.

Los propietarios de la vivienda en este momento se encuentran en otros espacios como medida de prevención, pero en el área de chiqueros y del patio, donde surgieron estos hoyos, se puede observar en unas de las bardas de la casa como salpicó el lodo.

Indicaron que fueron aproximadamente hasta cinco metros de altura o poco más por unos minutos lo que alcanzó el vapor y el agua que salpicó hacia distintas zonas buena tarde de la vivienda.

Yo no tengo miedo, a la hora que me digan que ya pueden regresar, venirse a vivir aquí... Es más, ustedes ya vieron ahí está como si no hubiera pasado nada y así es”, comentó el propietario de la casa.

Autoridades de Protección Civil municipal dieron a conocer que de 10 años a la fecha al menos 50 casas del Salitre han presentado actividad superficial hidrotermal.

“Aquí en una tiendita también les explotó uno... Y otro caso de abajo también adentro de la casa.... Ya nos acostumbramos.... Sí de repente sí da miedo porque mire cómo se hacen los agujeros y la parte de acá atrás hay muchos de agua caliente si son de agua caliente”, dijo otro vecino.

-¿Y qué medidas toman de precaución?

“No pues ninguna la gente ya está acostumbrada aquí abajo tenían vacas antes”, agregó.

Caminando por las calles del Salitre te puedes topar con espacios como el pozo el Salitre, donde hace aproximadamente 30 años mujeres de la localidad llegaban con sus ollas y verduras para aprovechar el vapor y la temperatura extrema para cocinar sus verduras.

En tanto, especialistas de la gerencia de proyectos geo termoeléctricos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya realizan estudios para determinar el origen del brote.