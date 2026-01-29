¡Bien a gusto! "Panchito Cortés" sigue en Nayarit; goza de buena salud: Profepa | VIDEO

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), informó que Panchito Cortés, el Elefante Marino del Sur (Mirounga leonina), reportado en costas mexicanas continúa en la Playa Los Ayala, municipio de Compostela, Nayarit.

En redes sociales, la Profepa destacó que el ejemplar macho de aproximadamente tres metros de largo y una tonelada de peso se encuentra bien de salud, sin presentar heridas visibles ni comportamiento que indique que tenga alguna enfermedad.

Indicó que en coordinación con Protección Civil y Seguridad Pública del municipio de Compostela, así como la Secretaría de Marina (Semar), mantiene una vigilancia permanente para asegurar el bienestar de Panchito Cortés.

Precisó que el Elefante Marino del Sur ha ingresado desde el miércoles en reiteradas ocasiones al mar y regresa nuevamente a descansar a la arena de la playa: "Agradecemos el enorme interés y apoyo de la ciudadanía", remató.

¿Cómo llegó Panchito a México?

La primera vez que se vio a este carismático ejemplar en costas mexicanas fue en julio de 2020, luego de que nadó más de ocho mil kilómetros desde la Patagonia Argentina hasta aguas nacionales, y llegó a la Playa San Pancho, Nayarit, donde lo bautizaron como Panchito.

Posteriormente, el Elefante Marino del Sur migró 250 kilómetros hasta Mazatlán, Sinaloa, para luego recorrer otros 650 kilómetros y convertirse en visitante asiduo de San Felipe, Baja California, en el Mar de Cortés o Golfo de California, donde la comunidad lo adoptó poniéndole el apellido de Cortés, para completar su nombre: Panchito Cortés.

De acuerdo con biólogos marinos, el Elefante Marino del Sur aparece en la playa cuando necesita descansar, termorregular su cuerpo, recuperar energía o mudar de piel y pelaje, un proceso que ocurre cada año.

Se considera que Panchito Cortés, de más de 10 años de edad, se extravió al separarse de su colonia para buscar alimento, y sin darse cuenta llegó hasta México, país que al parecer ya adoptó como su segundo hogar.

