Ejército del Sembrando vida erradicó 14 millones de moscas del gusano barrenador

Con trampas caseras fabricadas con botellas de plástico perforadas y cebo atrayente de hígado de res, los poco más de 432 mil beneficiarios del Programa Sembrando Vida, se convirtieron en un poderoso ejército contra el Gusano Barrenador del Ganado (Cochliomyia hominivorax), que reapareció en México en noviembre de 2024, tras haber sido erradicado hace 35 años.

En entrevista con Excélsior, Columba López Gutiérrez, nueva titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, reveló que gracias a esta estrategia efectiva y económica coordinada con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), se lograron capturar en un período de dos meses más de 14 millones de moscas, principalmente hembras adultas.

“Muchas de las moscas que entraron por los orificios de las botellas de plástico y murieron ahogadas en el jugo del hígado de res, se llevaron a universidades para su identificación y estudio, y otras se enterraron como materia orgánica”, explicó López Gutiérrez.

La exsubsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar, destacó que de esta forma se evitó la propagación del parásito en territorio nacional, tomando en cuenta que cada mosca, que se distingue por ser de color verde metálico, ojos rojos y con tres lineas en el dorso, oviposita más de 400 huevecillos en heridas frescas de animales de sangre caliente (ganado, mascotas y fauna silvestre) e incluso en humanos.

Una mosca puede dejar más de 400 huevecillos en la herida de un animal. Especial

Detalló que con el valioso apoyo de gobernadores, presidentes municipales y el sector ambiental, se pudieron colocar 576 mil trampas que eran reemplazadas cada tercer día, en un total de 24 estados y 60 áreas naturales protegidas, donde tiene presencia el Programa Sembrando Vida, comenzando en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, además de que se puso en marcha un monitoreo permanente en mil 500 municipios.

“Son trampas caseras totalmente, con una metodología de cuadrantes muy puntual para poder hacer nuestras acciones. Los coordinadores territoriales, técnicos y facilitadores trabajaron de la mano con las sembradoras y sembradores en esta importante labor”, subrayó la nueva titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

La ingeniera agrónoma indicó que también los servidores de la nación participaron en la capacitación de las comunidades, que hicieron suya la campaña "Revisa, Cura y Avisa”, con la elaboración de trípticos en 54 lenguas y el perifoneo en las calles de los pueblos con una canción muy pegajosa con recomendaciones para reconocer y atacar al Gusano Barrenador del Ganado, en ritmos como cumbia, salsa y banda.

Mientras que más de cuatro mil 500 técnicos de Sembrando Vida, alcaldías y gobiernos estatales recibieron cursos por parte del Senasica para curar a animales con miasis, conformando la Comisión Nacional para la Atención del Gusano Barrenador del Ganado encabezada por la Secretaría de Bienestar.

Coordinadores regionales también trabajaron con sembradores repartiendo carteles informativos sobre el gusano barrenador. Especial

“Estoy muy orgullosa de las sembradoras, los sembradores y el equipo técnico, que en todo momento mostraron disposición para ayudar con un gran compromiso social y organización”, expresó López Gutiérrez.

Columba López Gutiérrez señaló que los resultados de esta estrategia con trampas caseras se registró oficialmente en la plataforma del Senasica, como una importante contribución para lograr que la frontera de Estados Unidos se reabra lo más pronto posible a la importación de becerros en pie procedentes de México.

“Si esas 14 millones de moscas no se hubieran atrapado, imagínate por 400 y 400 y 400 huevecillos, sería una situación muy grave”, recalcó.

La nueva titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, agregó que por el momento los beneficiarios del Programa Sembrando Vida, regresaron a sus labores de poda o preparación de terrenos para cultivar, pero comprometidos con la campaña "Revisa, Cura y Avisa” y dispuestos a reactivarse en el momento que sea necesario.

El Programa Sembrando Vida apoya con seis mil 450 pesos mensuales a 432 mil beneficiarios de 24 entidades de la República Mexicana, con el fin de fomentar la autosuficiencia alimentaria y mejorar los ingresos de las familias en localidades rurales de alta marginación, mediante el cultivo de parcelas con sistemas agroforestales.