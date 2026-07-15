Tres sujetos atacaron a la regidora María Quijada y a su esposo; “parecía que los esperaban”

"Ellos estaban estacionados a punto de salir a un evento familiar, escolar, cuando casi a punto de salir parecía que los estaban esperando cuando se les emparejan, se adelanta, se bajan, se cruzan del vehículo hacia la pared para poder agredir a los objetivos"

Así relata la fiscal de Baja California el ataque armado donde perdió la vida Jesús Pereida, esposo de la regidora morenista María Quijada. Los hechos ocurrieron alrededor de las 5:17 de la tarde, al exterior de su domicilio en la calle Coyuca, del municipio de Tecate, Baja California.

Según la investigación, fueron 3 hombres quienes llegaron al exterior del domicilio para atacar a las víctimas. María Quijada se reporta como estable, pero delicada, su hija de 15 años quien también presenció los hechos está hospitalizada y su esposo el Jesús Pereida, falleció en el lugar de los hechos; la regidora y su hija fueron trasladadas a un hospital en Estados Unidos.

María Elena Andrade, fiscal de Baja California, resaltó que "un apoyo de un helicóptero para el traslado, una ambulancia, fue recibida allá, no podemos mencionar ni el hospital, ni el lugar"

Según el secretario de Seguridad, a menos de 24 horas de los hechos se han realizado investigaciones; sin embargo, Tecate es un municipio de alta violencia.

Por otra parte, Laureano Carrillo, secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, detalló que "hoy en día lo seguimos identificando como un foco rojo, un foco rojo que lo hemos estamos atendiendo con todas nuestras capacidades que están a nuestro alcance"

Las líneas de investigación son varias; sin embargo, la Fiscal no las dio a conocer por tema de seguridad, pero fue un ataque directo a alguna de las víctimas.

Ahorita es muy temprano para deslindar, las dos son víctimas, directa o indirecta, al estar en una ráfaga de arma de fuego el agresor sabe que cualquiera puede perder la vida", agregó la fiscal María Elena Andrade.

Se utilizaron armas de alto calibre, un cuerno de chivo, el vehículo en el que se trasladaron los agresores fue encontrado a unas cuadras quemado después del atentado, la investigación continuara y llegaran hasta las últimas consecuencias según la Fiscal de Baja California.