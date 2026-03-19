Guardia de seguridad golpea a mujer en un supermercado

Un guardia de seguridad de un supermercado fue captado golpeando a una mujer acusada de presunto robo, esto al exterior del establecimiento ubicado en la avenida Abraham Lincoln, en el municipio de Monterrey, en Nuevo León.

De acuerdo a las imágenes difundidas en redes sociales, el trabajador de la tienda dio varios impactos con una macana a la mujer, quien trató de defenderse de los ataques, pero que al final salió corriendo del lugar.

El conflicto llamó la atención de varias personas que se encontraban dentro y fuera del supermercado, y que no dudaron en sacar su teléfono celular para registrar lo ocurrido.

Descartan robo de mujer agredida

En la red social Facebook fue posible encontrar un comentario hecho por una persona que, presuntamente, estuvo cerca del punto en donde sucedió la pelea y no solo eso, sino que adjudicó como suyo el material audiovisual que ha sido publicado por múltiples páginas.

Ella señaló que la mujer agredida no había robado producto alguno, y que el guardia fue quien la acusó falsamente de cometer este ilícito. Además, se dio el tiempo de describir con detalles cómo fue que sucedió el altercado.

Yo fui la que grabó ese video y vi como el guardia la acusaba falsamente de robar, la señora lo comenzó a grabar porque el guardia empezó a empujarla, a lo que la señora se zafa de él y fue cuando el guardia le metió el primer puñetazo en la cara.

La señora intentó defenderse como pudo de ese guardia, hasta que sacó su macana y le empezó a pegar con ella”, aseguró.

Finalmente, la mujer mencionó que el guardia de seguridad regresó corriendo al interior de la tienda para luego irse por la puerta trasera del lugar.

Hasta el momento las autoridades del municipio de Monterrey no han emitido algún comunicado, ficha oficial o cualquier tipo de reporte en donde se explique lo que realmente sucedió a las afueras de este supermercado, y por supuesto, en donde se revele cuál es el estado de salud de la mujer que fue agredida físicamente.

Sujeto mata a otro en estacionamiento de supermercado

A principios de marzo, un hombre fue detenido por oficiales de la policía de Monterrey, en Nuevo León, por presuntamente golpear a otro en la cabeza, lo cual ocasionó su muerte, esto en el estacionamiento de un supermercado ubicado en el centro de la ciudad.

Los hechos se registraron la tarde del 3 de marzo en una tienda departamental, ubicada en el cruce de la avenida Colón con la calle Rayón, enfrente de la Central de Autobuses de Monterrey, donde fue capturado Alejandro "F", de 53 años de edad.

De acuerdo con el reporte, elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia cuando personal del C4 les informó sobre una persona lesionada dentro del supermercado.

Al arribar al sitio, los policías interrogaron al guardia de seguridad de este establecimiento, quien les informó que la víctima se encontraba herido y sangrando.

De inmediato se solicitó el apoyo de paramédicos, quienes trasladaron al lesionado con una herida en la cabeza al Hospital Universitario.

En el interior del centro comercial, los oficiales lograron detener al presunto agresor, quien manifestó que lo golpeó por unos audios que presuntamente le envío a su celular, sin ahondar en lo que decían.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se llevará a cabo la investigación correspondiente.

jcp