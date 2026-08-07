Grupo Tabasco vigila finanzas del Senado

María Luisa Somellera Corrales, jefa de la Unidad de Operaciones Financieras del Senado de la República, es también esposa de José Antonio Álvarez Macías, quien fue el responsable de certificar a los policías de Tabasco, cuando Hernán Bermúdez, líder de La Barredora, los usaba para delinquir, y ahora se encarga de la relación del la Cámara alta con el cuerpo diplomático.

Ambos llegaron al Senado, porque son parte del círculo más cercano de colaboradores del senador Adán Augusto López Hernández y forman parte del llamado Grupo Tabasco, que ocupa los principales puestos de mando en dicha Cámara.

María Luisa Somellera Corrales y José Antonio Álvarez Macía. Especial

Somellera Corrales pasó de ser la secretaria particular de López Hernández en la gubernatura de Tabasco (2018-2021) a ganar 136 mil 562 pesos brutos al mes como la jefa de la Unidad de Operaciones Financieras, adscrita a la Dirección General de Recursos Humanos del Senado.

Por su parte, su esposo gana en el Senado 77 mil 432 pesos brutos mensuales como subdirector de Enlace con el Cuerpo Diplomático del Centro de Estudios Gilberto Bosques.

El pasado miércoles, Excélsior dio cuenta de su nuevo cargo e informó sobre que José Antonio previamente fue el director general del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza en Tabasco, entre 2020 y 2024, es decir, fue el responsable de certificar a los policías que trabajaron bajo las órdenes de Hernán Bermúdez Requena, líder de La Barredora y permaneció durante la gestión de Carlos Manuel Merino.

Hernán Bermúdez, presunto líder de La Barredora Cuartoscuro | Diseño: Jimena Campuzano

El currículum oficial que tiene el Senado da cuenta de que concluyó la licenciatura en Filosofía y Teología.

Mientras que el currículum de María Luisa explica que fue “secretaria particular de la gubernatura”, en el “gobierno del estado de Tabasco”, de enero de 2019 a agosto de 2021.

Luego, de agosto de 2021 a agosto de 2022 fue “coordinadora general ejecutiva de la gubernatura”, en el “gobierno del estado de Tabasco”, ya con Merino como gobernador interino, quien la nombró secretaria para el Desarrollo Energético de Tabasco, de agosto de 2022 a agosto de 2024, muestra el curriculum.

Un amor sui géneris

La historia del matrimonio no sólo es noticia porque ambos trabajan en el Senado, de la manos de López Hernández, sino porque hace nueve años la decisión de unir sus vidas sacudió a la opinión pública, ya que él era sacerdote católico cuando se relacionó con la entonces política morenista.

Él estaba en la iglesia de San Isidro Labrador en Comalcalco, Tabasco, cuando comenzó una relación sentimental con la entonces activista y en octubre de 2015 difundió las imágenes de la boda con la ya diputada electa de Morena, de acuerdo con la información difundida por Fabiola Xicoténcatl en este medio.

María Luisa Somellera Corrales con Adán Augusto López y AMLO. Especial

El 19 de octubre de 2015, Xicoténcatl relató que “la unión matrimonial entre la legisladora y el cura de la Iglesia Católica ha levantado una gran controversia en la localidad con opiniones a favor y en contra.

“La ‘polvareda’ inició con la publicación de un álbum de fotos en la cuenta de Facebook de Álvarez Macías, donde están de luna de miel en la Torre Eiffel de París, Francia, brindando con champaña.