El ingreso a las licenciaturas de la UNAM depende del cupo y la demanda

Obtener 111, 94 o 93 aciertos en el examen de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no siempre garantiza conseguir un lugar en la carrera elegida. Al mismo tiempo, en una misma convocatoria, otros aspirantes pueden ser admitidos con 35 o 40 aciertos en opciones académicas con menor demanda.

Esta diferencia no responde a un puntaje aprobatorio único, sino al funcionamiento del concurso de selección: la asignación de lugares depende de la combinación entre los aciertos obtenidos, la carrera, el plantel, la modalidad y el número de espacios disponibles en cada opción académica.

La conclusión forma parte del estudio institucional Anhelo y realidad: ingreso y desempeño estudiantil en la UNAM, elaborado por la Dirección General de Evaluación Institucional (DGEI) a partir del análisis de 1 millón 626 mil 262 solicitudes de ingreso registradas entre 2014 y 2020.

El documento señala que el examen de opción múltiple no opera con un puntaje mínimo universal. La admisión se determina a partir de la competencia entre aspirantes por los lugares disponibles en cada carrera y plantel, definidos por las entidades académicas correspondientes.

“Este aspecto del sistema del proceso de selección de la UNAM conlleva una situación paradójica y polémica ya que es precisamente lo que permite el ingreso de solicitantes provenientes de ambientes académicos menos favorecidos; pero, al mismo tiempo, genera estrategias en estos estudiantes que los lleva a buscar carreras y facultades o escuelas con menos demanda o que requieran para su ingreso un menor número de aciertos, produciéndose así una segmentación o un proceso de deshomogenización de carreras, facultades y escuelas al interior de la propia estructura académica de la UNAM”, indica.

Pone el ejemplo de que la UNAM ofrece en tres distintos planteles (Facultad de Psicología, Facultad de Estudios Superiores Iztacala y Facultad de Estudios Superiores Zaragoza) la licenciatura en Psicología, donde los puntajes para 2020 variaron hasta por casi 25 puntos.

“La media de aciertos de quienes ingresaron a cada uno de los tres planteles fueron respectivamente: Facultad de Psicología = 98.9, Iztacala = 76.7 y Zaragoza = 101. Si la justificación de la aplicación del examen de admisión es la medición de los conocimientos que se consideran básicos para el desempeño académico en las carreras seleccionadas, la diferencia en los puntajes promedios alcanzados por los y las estudiantes en su examen de ingreso, harían suponer desempeños y logros académicos diferenciados en su formación dependiendo del plantel al que han ingresado”, plantea.

El trabajo, coordinado por Imanol Ordorika Sacristán, Jorge Martínez Stack y Francisco Javier Lozano Espinosa, fue realizado para analizar la equidad del proceso de selección y evaluar si el examen permite anticipar el desempeño académico de quienes ingresan a la Universidad.

Uno de los principales hallazgos fue que superar la prueba de selección no necesariamente se traduce en un mejor desempeño durante la licenciatura. Al dar seguimiento a las trayectorias universitarias, la DGEI comparó a quienes ingresaron mediante concurso de selección con estudiantes provenientes del Pase Reglamentado.

En la cohorte que debió egresar en 2019, el 43.1 por ciento de los estudiantes provenientes de la Escuela Nacional Preparatoria concluyó su carrera en el tiempo curricular previsto, frente al 39.2 por ciento de quienes ingresaron mediante concurso de selección. El estudio concluye que el examen tiene una capacidad limitada para predecir quién tendrá una trayectoria académica exitosa.