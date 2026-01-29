Grupo armado ataca a policías en Escuinapa, Sinaloa

Dos elementos de la Policía Estatal Preventiva resultaron lesionados, tras haber sido atacados a balazos cuando circulaban sobre la carretera Mazatlán–Tepic, a la altura del municipio de Escuinapa, al sur de Sinaloa.

La Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer que se trata de dos elementos asignados a la dirección de Servicios de Protección, quienes fueron objeto de un ataque en las inmediaciones del poblado Tecuallilla.

“Derivado de este hecho, dos elementos estatales resultaron lesionados, quienes ya reciben atención médica y están fuera de peligro”, confirmaron a través de sus redes sociales.

Después del ataque, elementos de las distintas corporaciones se trasladaron al sitio, con apoyo terrestre y aéreo, realizando recorridos en la zona para intentar ubicar a los responsables.

Sin embargo, en este operativo, elementos de la Policía Municipal de Escuinapa también fueron atacados, cuando se trasladaban a brindar apoyo, pero ninguno de ellos resultó lesionado.

Además de detonaciones de arma de fuego, pobladores de la región reportaron algunas explosiones, provocadas por bombas de fabricación casera, lanzadas desde drones.

Llegan más militares a Sinaloa

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) desplegó 1,600 efectivos del Ejército Mexicano hacia el estado de Sinaloa como parte de un operativo aéreo de gran escala, en respuesta al reciente incremento de hechos violentos en la entidad y al ataque armado contra dos diputados locales en Culiacán.

El despliegue inició a las 08:40 horas mediante cuatro aeronaves de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana, que trasladaron a las tropas desde distintos puntos del país hacia los municipios de Culiacán y Mazatlán, considerados estratégicos dentro de la actual Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Entre el personal movilizado destacan 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales, quienes se integran a las labores que ya realizan la III Región Militar y la 9/a Zona Militar en Sinaloa.

De acuerdo con un comunicado oficial de la Sedena, el objetivo principal del operativo es reforzar el despliegue operativo existente y contribuir a inhibir las actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en la región, mediante acciones coordinadas entre el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

JCS