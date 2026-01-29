Defensa despliega a mil 600 militares en Sinaloa tras ataque a diputados de MC

La Secretaría de la Defensa Nacional desplegó mil 600 efectivos del Ejército Mexicano hacia el estado de Sinaloa como parte de un operativo aéreo de gran escala, en respuesta al reciente incremento de hechos violentos en la entidad y al ataque armado contra dos diputados locales en Culiacán.

El despliegue inició a las 08:40 horas, mediante cuatro aeronaves de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana, que trasladaron a las tropas desde distintos puntos del país hacia los municipios de Culiacán y Mazatlán, considerados estratégicos dentro de la actual Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Refuerzan la seguridad en Culiacán y Mazatlán

Entre el personal movilizado destacan 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales, quienes se integran a las labores que ya realizan la III Región Militar y la 9/a Zona Militar en Sinaloa.

De acuerdo con un comunicado oficial de la Sedena, el objetivo principal del operativo es reforzar el despliegue operativo existente y contribuir a inhibir las actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en la región, mediante acciones coordinadas entre el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

El objetivo principal del operativo es reforzar el despliegue operativo existente y contribuir a inhibir las actividades ilícitas. Defensa

Coordinación interinstitucional y patrullajes

La misión asignada a los efectivos incluye coordinación directa con autoridades federales, estatales y municipales, así como tareas de disuasión, prevención del delito y patrullajes en zonas urbanas y estratégicas de Sinaloa.

La Sedena subrayó que las operaciones se desarrollan en estricto apego a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con pleno respeto a los Derechos Humanos, con el objetivo de generar un ambiente de tranquilidad y seguridad para la población sinaloense.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado la duración del refuerzo militar ni las zonas específicas de patrullaje dentro de Culiacán y Mazatlán.

Ataque a diputados

El despliegue ocurre un día después del ataque armado registrado el miércoles 28 de enero, cuando los diputados de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres y Elizabeth Montoya, fueron agredidos a balazos alrededor del mediodía en el Paseo Niños Héroes, conocido como Malecón Viejo, en la colonia Centro de Culiacán.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) informó que el reporte del ataque se recibió a las 12:02 horas. Ambos legisladores resultaron lesionados por impactos de arma de fuego, al igual que un escolta, quien fue herido al repeler la agresión.

Tras los hechos, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México confirmó que existe coordinación permanente con las autoridades estatales para el seguimiento del caso. La FGE abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado en grado de tentativa, mientras continúan las indagatorias para identificar y detener a los responsables.

asc