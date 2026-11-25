El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, destacó las conversaciones que mantiene el gobierno de Donald Trump con México sobre la relación comercial bilateral y confirmó que la investigación estadunidense sobre las prácticas comerciales mexicanas continúa, por lo que la publicación del informe correspondiente tardará más tiempo.

Durante una entrevista con la cadena CNBC, en el programa Squawk Box, Greer señaló que México es uno de los casos más importantes que todavía se encuentran bajo investigación, luego de que le preguntaran por qué algunos países no aparecían en la lista de economías consideradas para enfrentar nuevos aranceles.

"Creo que el más importante, en el que todavía estamos avanzando mediante el proceso de investigación, es México", respondió el funcionario.

Greer aseguró que Estados Unidos ha mantenido conversaciones positivas con el gobierno mexicano y recordó que el presidente Donald Trump sostuvo una reunión con su homóloga Claudia Sheinbaum la semana anterior.

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"Hemos tenido muy buenas conversaciones con México", afirmó el representante comercial, quien también destacó el encuentro entre ambos mandatarios.

El funcionario explicó que uno de los asuntos centrales de las negociaciones con México es el desequilibrio comercial y la entrada de productos chinos al mercado mexicano, que posteriormente pueden incorporarse a procesos de manufactura y terminar en Estados Unidos.

Greer sostuvo que Washington identifica un problema en distintos países, incluido México, por el ingreso de mercancías procedentes de China y la falta de controles sobre esas importaciones.

De acuerdo con el representante comercial, algunas economías reciben productos chinos, los utilizan en sus procesos industriales y posteriormente exportan mercancías al mercado estadunidense, situación que, desde la perspectiva de Washington, refleja un problema relacionado con el exceso de capacidad industrial de China.

"Hay un problema en muchos países, incluido México, con las importaciones chinas que llegan y con esos países que no hacen nada para controlar esas importaciones; después las manufacturan y las envían a nosotros", explicó.

Greer indicó que el gobierno estadunidense busca abordar esta situación con sus socios comerciales y que el tema también fue parte de las conversaciones con las autoridades mexicanas.

Las declaraciones del representante comercial se producen después de que el gobierno de Donald Trump planteara nuevos aranceles para 14 socios comerciales, entre ellos China, Japón, India y la Unión Europea.

México no fue incluido en esa primera relación de economías contempladas para enfrentar los nuevos gravámenes, debido a que su situación permanece bajo revisión.

La propuesta estadunidense contempla tasas diferenciadas de hasta 20 por ciento para determinados productos, dependiendo de la economía y de los compromisos comerciales vigentes.

Greer confirmó que las negociaciones con México continúan y adelantó que todavía pasará un tiempo antes de que Washington publique el informe de la investigación.

"Estamos negociando ahora mismo, así que pasará un poco más de tiempo antes de que publiquemos ese informe", señaló.