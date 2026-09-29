Grecia Quiroz podría ser detenida por no entregar celulares de Carlos Manzo

Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, podría ser arrestada si mantiene la negativa a entregar tres teléfonos celulares que pertenecían al exalcalde Carlos Manzo, como parte de las diligencias por el homicidio del exedil, advirtió Israel Vega Rodríguez, vicefiscal y encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán.

El funcionario explicó que la Fiscalía prepara un nuevo requerimiento para que Quiroz aporte los dispositivos y advirtió que, si persiste la negativa, las medidas de apremio previstas por la ley podrían escalar hasta el arresto.

Se prepara el siguiente requerimiento conforme lo establece la ley. Si no se entregan, va escalando el nivel de medidas de apremio, que podrían llegar al arresto o a la apertura de una carpeta de investigación por obstrucción de la justicia”, señaló Vega Rodríguez.

La advertencia coloca nuevamente los teléfonos de Carlos Manzo en el centro de las investigaciones. La FGE busca incorporar los equipos a las diligencias ministeriales y periciales relacionadas con el asesinato del exalcalde de Uruapan.

Vega Rodríguez indicó que este martes se realiza un nuevo requerimiento para que la alcaldesa entregue los tres dispositivos que permanecen en su poder.

La Fiscalía ya había solicitado anteriormente los teléfonos. En agosto, la dependencia notificó a Quiroz, en su calidad de víctima indirecta, que debía aportar los equipos para que fueran descritos y procesados pericialmente dentro de las investigaciones.

La autoridad ministerial ha explicado que los aparatos son necesarios para realizar análisis que permitan determinar si contienen información relevante para esclarecer el homicidio de Carlos Manzo.

En septiembre, Vega Rodríguez sostuvo que los dispositivos “van a tener que ser aportados” y explicó que la Fiscalía continuaría agotando los procedimientos legales para obtenerlos.

Grecia Quiroz, viuda del exalcalde Carlos Manzo, afirmó que mantendrá la lucha política que inició junto con su esposo. Foto: Cuartoscuro.

Grecia Quiroz no es investigada directamente, aclaran

A pesar de la posibilidad de aplicar medidas de apremio, el vicefiscal aclaró que Grecia Quiroz no es actualmente investigada directamente por la Fiscalía ni existe una carpeta de investigación en su contra.

La posibilidad de que sea requerida nuevamente para declarar dependerá de los datos que surjan de las ampliaciones de testimonios y del avance de las distintas líneas de investigación.

Hasta el día de hoy, únicamente a través de lo que son las ampliaciones de declaración, es que tenemos el alcance en algún momento de requerirla para entrevistarla por cualquier situación”, explicó.

Vega Rodríguez agregó que la Fiscalía deberá valorar si resulta necesario solicitar nuevamente su comparecencia.

Se tiene que analizar si en algún momento se requerirá para que comparezca nuevamente o para que aporte alguna información diferente. Todo dependerá de la información que se vaya obteniendo”, señaló.

Sobre si ya existe una cita formal para que la presidenta municipal declare, respondió: “Todavía no hemos tenido la oportunidad, pero se está valorando esa parte”.

La investigación tomó relevancia tras las detenciones de Alexis Jesús Medina García, alias “El Brilloso”, y Cristian Martín Medina García, “El Vikingo”, quienes fueron señalados por su presunta participación o vinculación con hechos relacionados con el homicidio.

La propia Quiroz ha reconocido que conocía a ambos hermanos.

La Fiscalía busca determinar las responsabilidades que correspondan y establecer qué información puede aportar cada una de las personas relacionadas con el caso.

En paralelo, Vega Rodríguez confirmó que la Fiscalía de Michoacán investiga una posible relación financiera entre el Movimiento del Sombrero y personas vinculadas con grupos criminales.

El análisis se realiza, dijo, en coordinación con distintas corporaciones y con la Unidad de Inteligencia Financiera, después de las detenciones de diversos involucrados.

Estamos obligados a agotar todas las líneas de investigación”, sostuvo el vicefiscal.

No obstante, aclaró que hasta ahora la Fiscalía no puede confirmar un vínculo directo entre ese posible financiamiento y el homicidio de Carlos Manzo.