Se inunda granja porcícola de Kowi por lluvias torrenciales de Polo en Sonora

Las granjas de la empresa porcicultora Grupo Kowi, quedó anegada de agua por las lluvias torrenciales que generó a su paso el Huracán Polo degradado, al azotar en Navojoa al sur de Sonora.

La granja es un rastro del Tipo Inspección Federal (TIF) ubicado en Navojoa, sobre la carretera Federal México 15, pero actualmente tiene suspendida la operación hasta que puedan desfogar el agua, informó la Unión Ganadera Regional de Porcicultores en un comunicado.

La planta TIF se encuentra fuera de operación tras la inundación y, de acuerdo con la Unión Ganadera Regional de Porcicultores de Sonora, 2 mil 700 empleos directos dependen de su funcionamiento, además de que diariamente se procesan alrededor de 2 mil 500 cerdos.

También hay reportes granjas porcícolas en Empalme y Guaymas que fueron afectadas por las lluvias torrenciales de más de 200 milímetros de lluvia y vientos que alcanzaron rachas de más de 120 kilómetros por hora, estos corrales quedaron sin acceso por el daño a los caminos.

Fundada en 1984 y con sede en Navojoa, Alimentos Kowi se convirtió en una de las empresas más importantes de la industria porcícola de Sonora, con una cadena que va desde la producción hasta el procesamiento de carne de cerdo y con presencia en mercados nacionales e internacionales.