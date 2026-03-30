En plena primavera se registra nevada en el Ajusco

En plena primavera se registró una nevada en la zona conocida como el Pico del Águila en la parte alta del Ajusco.

Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) emitieron la alerta amarilla por bajas temperaturas en las alcaldías Tlalpan, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Milpa Alta y Magdalena Contreras.

Autoridades de la CDMX activaron la Alerta Amarilla por frío Foto: Especial

Se esperan temperaturas de 4 a 6 grados para la madruga y mañana de este martes 31 de marzo.

Se esperan más nevadas

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se espera durante la mañana de este martes caída de aguanieve en las cimas montañosas con altitudes superiores a los 3,800 msnm del centro y oriente del país.

Así como condiciones de cielo parcialmente nublado durante la mañana, con presencia de bruma y ambiente fresco en la región; así como ambiente muy frío en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con chubascos y lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Estado de México y la CDMX.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 20 a 22 °C.

Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 16 a 18 °C.

Asimismo, viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

Nevada en el Ajusco en plena primavera Foto: Cuartoscuro

JCS