Graciela Domínguez asume gobierno de Sinaloa y promete que la paz del estado será su prioridad

Graciela Domínguez Nava afirmó que su nuevo gobierno tendrá como prioridad recuperar la paz en Sinaloa, después de haber sufrido casi dos años de violencia generada por el crimen organizado a raíz del secuestro y entrega de Ismael El Mayo Zambada a autoridades de Estados Unidos.

En su primer discurso como gobernadora interina, Domínguez Nava afirmó que no será una paz de discurso, trabajará en conseguir un estado donde las personas puedan sentirse seguras en todas partes, porque así lo demanda la ciudadanía.

Una paz con justicia social y sin miedo

“Una paz que nos permita vivir sin miedo, que permita a las familias recuperar su vida cotidiana, y a quienes trabajan, producen, emprenden, cultivan la tierra o viven del mar hacerlo con seguridad. La paz que queremos para Sinaloa debe caminar de la mano de la justicia, porque la paz no es solamente la ausencia de violencia”, expresó.

Domínguez Nava insistió en que recuperar la paz significa vivir con derechos y oportunidad, teniendo instituciones cercanas. Por ello, el poco más de un año que esté al frente de la administración estatal, dará prioridad a víctimas de la violencia, madres buscadoras y personas desplazadas.

El histórico Congreso del Estado de Sinaloa fue el escenario donde Graciela Domínguez Nava asumió la gubernatura interina con el compromiso de pacificar el estado. Jesús Bustamante

Ofrece coordinación con Sheinbaum

Pero también, a quienes han enfrentado problemas económicos por los mismos motivos, a productores agrícolas, ganaderos, pescadores, y a cualquier sector que lo requiera.

La mandataria estatal adelantó que trabajará de manera muy coordinada con el gobierno federal, y en especial, con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de quien requerirá todo el apoyo para hacerle frente a los nuevos retos.

“Hoy Sinaloa necesita toda la fuerza del estado mexicano, coordinación, inteligencia, política social, atención a las causas y capacitad institucional para recuperar plenamente la tranquilidad”, afirmó.

Graciela Domínguez Nava busca ganarse la confianza con resultados, honestidad y cercanía en su nueva gestión. Jesús Bustamante

Dicha coordinación, estará orientada en generar condiciones para crecer y ningún sector quedará aislado. A quienes tienen desconfianza en su nombramiento, Graciela Domínguez Nava les pidió esperar, para construir esa confianza que requieren.

“Este gobierno tendrá que ganársela todos los días, con honestidad, trabajo, cercanía, resultados y transparencia”, expresó.

Como parte de sus primeras acciones, aseguró que buscará el diálogo con todos los sectores para comenzar a construir un mejor Sinaloa. Adelantó que van a mantener lo que funciona, pero harán cambios en donde se requiera.