Reportan que hay más de 300 delfines en abandono en México; algunos están perdiendo la lengua

Más de 300 delfines en México habrían quedado en abandono luego de la aprobación y lenta implementación de la reforma a la Ley General de Vida Silvestre que supuestamente puso un fin al uso de mamíferos marinos en espectáculos en junio de 2025.

El gran problema es esta evasión de responsabilidad que están teniendo los delfinarios en ampararse en tribunales, en ampararse en la Suprema Corte porque no les parece la ley, porque no les conviene y porque no quieren hacer ningún tipo de inversión en infraestructura para mejorar la vida de estos animales que les han dado tanto”, dijo a Excelsior la directora de Empty the Tanks México, Mariel Tejeda Bravo.

Según la bióloga, cuya organización mostró un registro de seis Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre (PIMVS) amparados ante la nueva ley, “la situación sigue siendo, voy a ser honesta, casi lo mismo a excepción de que ya no los pueden montar”.

Para la organización, una de las principales impulsoras de la iniciativa de reforma, la urgencia ahora está en reubicar a los delfines a los corrales de mar –perímetros acuáticos más apegados a su hábitat natural donde pueden ser rehabilitados– antes de que se venza el plazo de abril de 2017 como lo contempla la ley.

Sin embargo, se dijo preocupada porque, a la fecha, el Ejecutivo no ha publicado el reglamento de la ley, contemplado desde enero, y aún no se cuenta con un censo exacto de cuántos mamíferos marinos se encuentran bajo cautiverio en México.

En octubre del año pasado, ellos (los delfinarios) debieron de haber entregado un inventario con fotoidentificación de todos los animales a la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat)”, agregó.

Estiman más de 300 en cautiverio

Desde antes de 2017, Empty the Tanks México ha intentado descifrar el misterio detrás del monto de mamíferos marinos en cautiverio en la República. Ese año obtuvo vía transparencia un estimado de alrededor de 300 delfines –sin contar lobos marinos y manatíes, entre otros–.

Pero la organización acusa que la reproducción en cautiverio, ahora prohibida bajo la nueva ley, y la transacción de activos incrementaron el monto de los mamíferos marinos pese a que varios de ellos han fallecido por malos cuidados y sin ser reportados.

Han podido actualizar su estimado gracias a avistamientos y visitas a al menos ocho estados donde se sabe que conservan a los especímenes.

En el estado de Quintana Roo hay aproximadamente cerca de 290 delfines, y en los demás estados debe haber otros 70”, aseguró.

Estimado de delfines en cautiverio en México

QRoo: 290

Guanajuato: 6

BCS: 22

Sonora: 6

Veracruz: 6

Jalisco: 8

Guerrero: 20

Nayarit: 33

Reproducir Imágenes tomadas desde un dron del predio Dolphin Connection Cancún, en Quintana Roo

Fuente: Empty the Tanks México

Situación “crítica” de 9 delfines en Quintana Roo

La preocupación por el bienestar de los animales se agravó tras la publicación del reporte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con fecha del 14 de agosto, que describe como “crítica” la salud de 9 delfines resguardados en el predio Dolphin Connection Cancún en Quintana Roo.

Ahí se encuentra “Mincho”, delfín adulto que, en noviembre de 2020, sufrió un grave accidente al golpearse contra una plancha de concreto durante una presentación acrobática.

Tras la viralización de ese momento, en 2025 surgieron varias protestas que pedían a las autoridades acabar con su cautiverio. De hecho, fue gracias a que el delfín veterano de 36 años se convirtió en el ícono del movimiento para liberar a los delfines que la reforma a la Ley General de Vida Silvestre lleva hoy por hoy por nombre “Ley Mincho”.

Pero a más de un año de la aprobación de la enmienda, “Mincho” sigue viviendo en cautiverio, en estanques de un delfinario clausurado sin sombra y con un “carcinoma en aproximadamente el 70% de su lengua”, según el reporte, que aclara que “a la fecha no existen protocolos autorizados para tratar el cáncer en mamíferos marinos en cautiverio”.

Mincho se está quedando sin legua a consecuencia del cáncer Foto: Especial

Junto a “Mincho” también viven otros ocho delfines en situación crítica de salud que ilustran la situación de más delfines en todo México.

Estos son: “Apolo” y “Flex”, que presentan una inflamación de la córnea en el ojo derecho; “Diego”, que presenta inflamación de la córnea en ambos ojos y pérdida parcial de la aleta caudal y una abrasión dental crónica grave; “Oceanía”, que tiene inflamación crónica de las córneas, ulceraciones en lengua, entre otros padecimientos; “Satu” y “Squalo”, quienes padecen inflamación crónica de las córneas, entre otras cosas; “Solei”, quien tiene opacidad en ambos ojos, ulceración y abrasión en lengua; y “Solomon”, que tiene inflamación de las córneas, ulceración en la lengua, lesiones cerca del ojo izquierdo y desgaste dental.

Según la bióloga Tejada, cuya organización pudo obtener fotografías y videos drone del estado de los nueve delfines, a los delfines “se les está cayendo la lengua a pedazos, tienen cáncer, tienen úlceras en la parte frontal de la mandíbula. Unos no tienen dientes, los tienen hasta la encía. Tienen úlceras gástricas. Tienen tantas enfermedades provocadas del cautiverio”.

Aunque la Procuraduría asegura que estos 9 animales son monitoreados a diario, activistas piden acelerar el traslado de los más de 300 a los corrales marinos, pues en estos estanques no cuentan con sombra ni mucho menos una profundidad similar a la del océano que pueda proporcionarles, por lo menos, un retiro digno de los espectáculos.