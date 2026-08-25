Defensa envía 300 elementos del Ejército a Sinaloa para reforzar seguridad

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Un contingente de 300 elementos del Ejército Mexicano fue enviado, la mañana de este martes al estado de Sinaloa, para apoyar en el despliegue que mantiene la Novena Zona Militar, con la misión realizar patrullamientos, reconocimientos terrestres y acciones disuasivas en áreas prioritarias, informó la Secretaría de la Defensa Nacional.

El despliegue se realizó una hora después de que se anunció la designación de Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina de la entidad, por parte de Congreso estatal.

La Defensa explicó que el envío de las tropas forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y de las acciones permanentes para contribuir a la construcción de la paz y el fortalecimiento de la seguridad en Sinaloa.

Los 300 elementos partieron, a las 10:30 horas de este marte, a bordo de dos aeronaves Boeing 737 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), que despegaron desde la Base Aérea Militar número 1, ubicada en Santa Lucía, Estado de México, con destino al Aeropuerto Internacional de Mazatlán.

El personal lleva la indicación de realizar sus operativos actuando con estricto apego al marco jurídico vigente, particularmente a lo establecido en la Ley Nacional Sobre el uso de la Fuerza y con pleno respeto a los derechos humanos, indicó la Defensa.

La dependencia agregó que continuará contribuyendo, de manera determinante, a la desarticulación de las organizaciones delictivas, mediante la detención de sus líderes y otros generadores de violencia en Sinaloa.

Señaló que se realizarán acciones y operaciones precisas en estrecha coordinación con las autoridades municipales, estatales y federales, para generar un ambiente de paz y seguridad en beneficio de la población en la entidad.