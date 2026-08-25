Balean casa de María Eliza Hernández, alcaldesa interina de Paraíso, Tabasco

Durante las primeras horas de este martes se reportó un ataque a balazos contra el domicilio de María Eliza Hernández Flores, presidenta municipal interina de Paraíso, Tabasco.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 4:00 de la mañana, cuando se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego en el exterior de la vivienda de la alcaldesa.

Tras el ataque, la propia presidenta municipal solicitó el apoyo de la Policía Municipal. Al arribar al lugar, los elementos localizaron al menos tres casquillos percutidos.

Hernández Flores confirmó el ataque y aseguró que previamente había recibido amenazas.

Ataque a balazos en el domicilio de María Eliza Hernández Flores, presidenta municipal interina de Paraíso, Tabasco Foto: Especial

La alcaldesa asumió recientemente la presidencia municipal de manera interina, luego de que Alfonso Baca Sevilla, presidente municipal por Movimiento Ciudadano, fuera señalado dentro de la carpeta de investigación 749/2026 de la Fiscalía General de la República, por diversos presuntos delitos y encontrarse actualmente prófugo.

En el marco de las investigaciones y del denominado Operativo Enjambre, también fueron detenidos cinco funcionarios del Ayuntamiento de Paraíso.

La alcaldesa detalló que "la madrugada del día de hoy tuvimos un incidente en mi domicilio, como se ha manejado en algunas redes, hubo unas detonaciones de arma, no voy a honda mucho en detalles, pero sí hemos tenido temas de intimidación, pero vamos a proceder conforme a ley y es la postura que vamos a proceder en estos momentos".