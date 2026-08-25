Visita Rosa Icela Rodríguez a familias desplazadas que retornaron a Guerrero

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, visitó este martes a familias desplazadas que regresaron a sus comunidades de origen en el estado de Guerrero.

La funcionaria se encontró con hombres, mujeres, niños y niñas de Teticic, municipio de Olinalá, para hacerles entrega de maíz y frijol como parte del Plan Maestro para la Montaña Alta y Baja de Guerrero.

A la entrega de los granos acudieron también la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, y la secretaria de Agricultura, Columba López.

X: @rosaicela_

Rodríguez Velázquez detalló la entrega de los productos agrícolas a través de un breve mensaje desde sus redes sociales, en el cual subrayó el papel e interés de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en cumplir con los compromisos asumidos con las familias desplazadas que han regresado a sus hogares.

“Cumplimos la instrucción de la Presidenta @Claudiashein y, honrando nuestra palabra, regresamos con las familias que fueron desplazadas en Teticic, municipio de Olinalá, #Guerrero, con la secretaria de Agricultura, @columbalopezg, y la gobernadora @EvelynSalgadoP para entregarles maíz y frijol, dentro del Plan Maestro para la Montaña Alta y Baja de la entidad”, se lee en el mensaje compartido por la secretaria de Gobernación.

En mayo de este 2026, más de 15 familias fueron desplazadas de sus lugares de origen por el grupo criminal conocido como Los Ardillos en la región denominada Montaña Baja y Alta de Guerrero.

La organización delincuencial buscaba ampliar su campo de dominio; sin embargo, casi tres meses después, las familias, en coordinación con autoridades civiles y militares, lograron generar condiciones favorables para volver a habitar sus comunidades.