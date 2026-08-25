La Comisión Nacional del Agua (Conagua) comenzó una jornada de fumigación en planteles educativos del municipio de Tepetitlán, Hidalgo, como parte de las acciones del Plan Maestro de Recuperación de la Presa Endhó para controlar la presencia del mosco Culex en las comunidades ribereñas.

El mosco Culex es un género de mosquitos comunes que se distribuye por todo el mundo y se reproduce principalmente en aguas estancadas, cargadas de materia orgánica o contaminación, como es el caso de la Presa Endhó.

A diferencia de otros mosquitos, el Culex se caracteriza por ser muy activo durante el atardecer y la noche.

Fumigan escuelas en Hidalgo por plaga de mosquitos en la Presa Endhó Fotos: Conagua

Las intervenciones se realizan del 25 al 28 de agosto, previo al inicio del ciclo escolar 2026-2027, y contemplan la atención de más de 40 escuelas de distintos niveles, desde preescolar hasta educación superior.

La programación de estas actividades se realizó en coordinación con el gobierno municipal de Tepetitlán, que proporcionó la relación de planteles a intervenir y participa en la organización territorial de las jornadas.

"Las labores consideran la aplicación de insecticida mediante equipos de termonebulización en espacios interiores y exteriores de los planteles, conforme a los procedimientos técnicos utilizados en la campaña permanente de fumigación que Conagua desarrolla en las comunidades de la zona de influencia de la Presa Endhó", manifestó.

En un comunicado de prensa, la Comisión Nacional del Agua recordó que la recuperación de la Presa Endhó también implica atender las condiciones que afectan la vida cotidiana de las comunidades.

Fumigan escuelas en Hidalgo por plaga de mosquitos en la Presa Endhó Conagua

"Desde mayo, la Conagua mantiene jornadas periódicas de fumigación en comunidades ribereñas mediante diferentes ciclos de aplicación, como parte de una estrategia que combina intervenciones en la presa con acciones terrestres en viviendas, calles y espacios públicos.