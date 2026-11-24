Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detuvieron en Sinaloa a Samuel ‘N’, identificado por el Gabinete de Seguridad federal como uno de los principales productores de metanfetamina en las zonas de Quilá y Eldorado.

De acuerdo con el reporte oficial, el detenido "era considerado un objetivo prioritario por su presunta vinculación con la facción Los Mayos, del Cártel de Sinaloa".

La captura se realizó como parte del reforzamiento de las acciones de seguridad en la entidad, derivadas de trabajos de inteligencia e investigación desarrollados por las instituciones federales.

Las fuerzas de seguridad aseguraron un arma larga, cargadores y droga. X

Aseguran arma, cargadores y droga

Durante el operativo, "las fuerzas de seguridad aseguraron un arma larga, cargadores y droga", aunque las autoridades no precisaron públicamente la cantidad ni el tipo de sustancia decomisada.

El Gabinete de Seguridad informó que mantendrá la presencia de sus instituciones en Sinaloa y continuará con operaciones coordinadas para "debilitar las estructuras criminales", reducir los índices de violencia y proteger a la población.

La detención de Samuel ‘N’ representa un golpe a las estructuras dedicadas a la producción de drogas sintéticas que operan en la región de Quilá y Eldorado, de acuerdo con la identificación realizada por las autoridades federales.