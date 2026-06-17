Golpe al narco: FGR incinera más de dos toneladas de droga en Jalisco
Entre los estupefacientes destruidos destaca un fuerte cargamento de mariguana, el cual sumó un peso exacto de dos toneladas con 173 kilogramos.
Como parte de las acciones permanentes para combatir los delitos contra la salud, la Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo la incineración de estupefacientes relacionados con diversas indagatorias iniciadas por la probable comisión de estos ilícitos.
Se destruyeron dos toneladas 173 kilos 384 gramos 898 miligramos de mariguana; 134 gramos 300 miligramos de clorhidrato de cocaína; 22 kilos 635 gramos 200 miligramos de clorhidrato de metanfetamina; 12 gramos 600 miligramos de sustancia con cocaína, y 82 gramos de goma de opio.
Además, se incineraron seis gramos 400 miligramos de hojas de coca; 670 gramos 497 miligramos de metanfetamina; cuatro gramos 400 miligramos de plantas de amapola; 123 gramos 100 miligramos de plantas de mariguana; 52 gramos 800 miligramos de semillas de mariguana; más de 11 kilos 557 gramos de sustancia negativa, y más de seis mil 426 unidades de diversos psicotrópicos.
El acto se llevó a cabo en instalaciones de la FGR en Zapopan, Jalisco. Estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en la entidad y contó con la presencia de personal del Órgano Interno de Control (OIC), así como de peritos en fotografía y química forense de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con el apoyo de las comisarías de Guadalajara y Tonalá, además de corporaciones de policía y bomberos municipales y estatales.