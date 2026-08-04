Golpe al huachicol: FGR desmantela 4 centros clandestinos de combustible

Trabajos de inteligencia del Gabinete de Seguridad permitieron localizar y desmantelar cuatro instalaciones presuntamente utilizadas para el procesamiento ilegal de combustibles en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos.

Los operativos fueron realizados por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y personal de Pemex Logística, como parte de la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburos.

Las investigaciones estuvieron a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y se sustentaron en denuncias anónimas, labores de inteligencia, seguimiento operativo e intercambio de información entre las instituciones del Gabinete de Seguridad.

El Gabinete de Seguridad desmanteló cuatro instalaciones dedicadas al procesamiento y manejo clandestino de hidrocarburos. Fotos: FGR

Dos de los inmuebles fueron ubicados en San Luis Potosí. El primero fue detectado después de que ciudadanos alertaron sobre el ingreso constante de autotanques a una nave industrial localizada en la capital del estado.

Durante el cateo, los agentes aseguraron ocho tanques con capacidad aproximada de 80 mil litros cada uno, ocho cilindros horizontales sin identificación, seis depósitos verticales y 894 contenedores con capacidad de mil litros.

También fueron localizados una máquina asfaltadora, un generador eléctrico de diésel, una roscadora portátil para tubos, equipo de cómputo, documentación, una camioneta tipo pick up y 40 sellos de seguridad para escotillas de pipas.

El Gabinete de Seguridad desmanteló cuatro instalaciones dedicadas al procesamiento y manejo clandestino de hidrocarburos. Fotos: FGR

En el lugar se encontraron, además, entre 500 mil y 600 mil litros de petrolífero. Tanto los materiales como el inmueble quedaron bajo resguardo del Ministerio Público Federal.

El segundo operativo se efectuó en un predio de la comunidad Laguna de San Vicente, donde presuntamente se realizaban actividades de transformación y manejo irregular de hidrocarburos.

En ese sitio fueron asegurados 18 tanques verticales, dos líneas de producción y alrededor de 40 mil litros de petróleo crudo y diésel.

Los peritos también recabaron muestras de ácido sulfúrico y de sustancias con características de hidrocarburo, además de documentación relacionada con las operaciones efectuadas en el predio.

En Tizayuca, Hidalgo, las autoridades catearon otra instalación señalada como un posible centro de procesamiento de combustible.

El Gabinete de Seguridad desmanteló cuatro instalaciones dedicadas al procesamiento y manejo clandestino de hidrocarburos. Fotos: FGR

Dentro del inmueble encontraron 32 contenedores con capacidad de mil litros, otros 25 depósitos con capacidad de cinco mil litros y 456 mil 300 litros de una sustancia que podría corresponder a hidrocarburo o a algún producto químico.

En el lugar también fueron asegurados documentos, aparatos electrónicos, monitores y equipo de cómputo, los cuales serán analizados como parte de la investigación.

El cuarto cateo se realizó en Cuautla, Morelos, tras una denuncia sobre el ingreso frecuente de pipas escoltadas por camionetas. Habitantes de la zona también reportaron olores intensos a hidrocarburos y sustancias químicas.

Los agentes federales aseguraron el inmueble, tomaron seis muestras de los contenedores localizados y decomisaron documentación y talones de cheques.

Los cuatro sitios permanecen bajo resguardo federal mientras continúan los peritajes para determinar la composición de las sustancias, su procedencia y la posible participación de personas o empresas en el procesamiento y distribución ilegal de combustibles.

La FGR informó que mantendrá abiertas las líneas de investigación para identificar a los responsables, establecer sus redes financieras y logísticas, y determinar si las instalaciones formaban parte de una misma estructura criminal.