Marina asegura lanchas con toneladas de cocaína; EU destaca operativo

La Secretaría de Marina (Semar) aseguró más de cuatro toneladas de cocaína que eran transportadas en tres embarcaciones frente a las costas del Pacífico mexicano, en un operativo que también dejó 13 personas detenidas, informó este lunes el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

El aseguramiento se llevó a cabo en aguas ubicadas frente a los estados de Chiapas y Oaxaca, como parte de las acciones que el Gobierno de México mantiene para combatir el tráfico de drogas por rutas marítimas.

De acuerdo con el funcionario, durante la intervención fueron interceptadas tres embarcaciones que transportaban el cargamento de cocaína.

Como resultado del despliegue, 13 personas fueron detenidas y quedaron a disposición de las autoridades competentes, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen y destino de la droga, así como la posible participación de organizaciones delictivas.

Otro golpe importante contra los cárteles. Más de cuatro toneladas métricas de cocaína incautadas, 13 criminales arrestados y tres embarcaciones interceptadas frente a las costas de Chiapas y Oaxaca por la Secretaría de Marina”, destacó el embajador de EU en México, Ronald Johnson.

Estas acciones están interrumpiendo a las organizaciones criminales y previniendo que millones de dosis lleguen a nuestras comunidades”, agregó.

Van más de 80 toneladas de cocaína aseguradas

Al dar a conocer el resultado del operativo, Omar García Harfuch destacó el impacto que han tenido los aseguramientos realizados por la Marina en los últimos meses.

En la presente administración, la Secretaría de Marina ha asegurado más de 80 toneladas de cocaína en mares mexicanos", señaló el titular de la SSPC.

El funcionario agregó que estas acciones representan un golpe directo a las estructuras del narcotráfico al impedir la distribución de grandes cantidades de estupefacientes.

Asimismo, subrayó que los operativos evitan que "millones de dosis" de droga lleguen a las calles y afectan "de manera significativa las capacidades operativas y financieras de las organizaciones criminales".

Los decomisos se intensifican en las rutas marítimas

El aseguramiento ocurre en un contexto en el que México ha reforzado las operaciones contra el tráfico de drogas, incrementando tanto los decomisos como las detenciones relacionadas con el crimen organizado.

Las rutas marítimas del océano Pacífico continúan siendo una de las principales vías utilizadas para el traslado de cargamentos de cocaína con destino a mercados internacionales, por lo que las autoridades federales han intensificado la vigilancia en esa zona.

Además del decomiso de droga en el Pacífico, Omar García Harfuch informó que, durante una operación terrestre realizada en el estado de Nayarit, elementos de la Secretaría de Marina fueron agredidos por presuntos integrantes de un grupo delictivo.

De acuerdo con el reporte oficial, el personal naval repelió la agresión, con un saldo de un presunto delincuente muerto y un elemento de la Marina lesionado, quien recibió atención médica.

Las autoridades federales señalaron que las acciones contra el crimen organizado continuarán tanto en operaciones marítimas como terrestres para debilitar las redes dedicadas al tráfico de drogas y otros delitos de alto impacto.

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