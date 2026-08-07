Hallan tigre de bengala y cocodrilo en auto lavado del narco en Ciudad Juárez

El Ejército y la Guardia Nacional aseguraron un tigre de bengala hembra y un cocodrilo en un negocio de lavado de autos en Ciudad Juárez, Chihuahua que era utilizado por los narcos como fachada para sus negocios ilegales.

El cocodrilo Especial

El lugar fue ubicado como parte de una investigación por los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidios en Ciudad Juárez, donde aseguraron un tigre de bengala, un lagarto, un vehículo presuntamente relacionado con ejecuciones.

En un establecimiento tipo car wash ubicado en la colonia 16 de Septiembre fue localizado un tigre de bengala enjaulado, un lagarto y cuatro perros. Asimismo, se aseguró un vehículo Hummer.

Profepa acudió al sitio para hacerse cargo del resguardo de los animales

Tras el aseguramiento de los ejemplares de fauna silvestre, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) acudió al sitio para hacerse cargo de su resguardo y atención, mientras que ambos inmuebles quedaron a disposición del Ministerio Público para la continuación de las diligencias correspondientes.