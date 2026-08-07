Llega a Canadá tercer contingente de mexicanos para combatir incendios forestales
La Conafor envió a otros 102 especialistas mexicanos para combatir los graves incendios forestales en Columbia Británica.
La crisis ambiental provocada por los incendios forestales en Canadá ha alcanzado un punto crítico, y México ha respondido al llamado de auxilio. La Comisión Nacional Forestal (Conafor) anunció el despliegue de un tercer contingente de especialistas en manejo del fuego, quienes se sumarán a las intensas labores de control y liquidación en la provincia de Columbia Británica.
¿Quiénes conforman este nuevo contingente?
El equipo mexicano está preparado para enfrentar condiciones extremas y está compuesto por 102 profesionales altamente capacitados:
- 100 combatientes de incendios forestales.
- 2 técnicas especializadas.
Destaca profundamente la participación de nueve mujeres combatientes originarias de la Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Nayarit, Querétaro y Veracruz. Su papel es fundamental, ya que dos de ellas asumirán roles de alto liderazgo en la línea de fuego: una como jefa de brigada y otra como jefa de cuadrilla.
Este grupo se suma a los dos contingentes previamente enviados: el primero, el 28 de julio, a Thunder Bay, en la provincia de Ontario; y el segundo, el 3 de agosto, a la provincia de Columbia Británica, para incorporarse a las operaciones de manejo de incendios forestales coordinadas por las autoridades canadienses.
La crisis en Canadá: Nivel de Preparación 5
Actualmente, Canadá enfrenta una situación de emergencia nacional con 670 incendios forestales activos. Esta magnitud ha provocado que el país norteamericano eleve su Nivel de Preparación Nacional a la fase 5.
¿Qué significa el Nivel 5? Indica que todos los recursos nacionales disponibles (humanos, materiales y financieros) están completamente agotados, haciendo indispensable y urgente la solicitud de ayuda internacional.
“Estas acciones se realizan en el marco del Memorándum de Entendimiento para el Intercambio de Recursos para el Manejo de Incendios Forestales entre Canadá y México y reflejan la cooperación técnica entre ambos países para fortalecer la atención de emergencias forestales”, destacó la Conafor.