Llega a Canadá tercer contingente de mexicanos para combatir incendios forestales

La crisis ambiental provocada por los incendios forestales en Canadá ha alcanzado un punto crítico, y México ha respondido al llamado de auxilio. La Comisión Nacional Forestal (Conafor) anunció el despliegue de un tercer contingente de especialistas en manejo del fuego, quienes se sumarán a las intensas labores de control y liquidación en la provincia de Columbia Británica.

¿Quiénes conforman este nuevo contingente?

El equipo mexicano está preparado para enfrentar condiciones extremas y está compuesto por 102 profesionales altamente capacitados:

100 combatientes de incendios forestales.

2 técnicas especializadas.

Destaca profundamente la participación de nueve mujeres combatientes originarias de la Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Nayarit, Querétaro y Veracruz. Su papel es fundamental, ya que dos de ellas asumirán roles de alto liderazgo en la línea de fuego: una como jefa de brigada y otra como jefa de cuadrilla.

Los especialistas mexicanos en manejo del fuego se preparan en el aeropuerto para su despliegue hacia la provincia de Columbia Británica. Especial

Este grupo se suma a los dos contingentes previamente enviados: el primero, el 28 de julio, a Thunder Bay, en la provincia de Ontario; y el segundo, el 3 de agosto, a la provincia de Columbia Británica, para incorporarse a las operaciones de manejo de incendios forestales coordinadas por las autoridades canadienses.

La crisis en Canadá: Nivel de Preparación 5

Actualmente, Canadá enfrenta una situación de emergencia nacional con 670 incendios forestales activos. Esta magnitud ha provocado que el país norteamericano eleve su Nivel de Preparación Nacional a la fase 5.

¿Qué significa el Nivel 5? Indica que todos los recursos nacionales disponibles (humanos, materiales y financieros) están completamente agotados, haciendo indispensable y urgente la solicitud de ayuda internacional.

“Estas acciones se realizan en el marco del Memorándum de Entendimiento para el Intercambio de Recursos para el Manejo de Incendios Forestales entre Canadá y México y reflejan la cooperación técnica entre ambos países para fortalecer la atención de emergencias forestales”, destacó la Conafor.