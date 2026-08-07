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Llega a Canadá tercer contingente de mexicanos para combatir incendios forestales

La Conafor envió a otros 102 especialistas mexicanos para combatir los graves incendios forestales en Columbia Británica.

Por: Ernesto Méndez

Fotografía grupal panorámica de los 102 combatientes forestales mexicanos de la Conafor formados y sosteniendo las banderas de México y Canadá.
El tercer contingente, integrado por 100 combatientes y dos técnicas, reafirma los lazos de cooperación técnica entre México y Canadá.Especial

La crisis ambiental provocada por los incendios forestales en Canadá ha alcanzado un punto crítico, y México ha respondido al llamado de auxilio. La Comisión Nacional Forestal (Conafor) anunció el despliegue de un tercer contingente de especialistas en manejo del fuego, quienes se sumarán a las intensas labores de control y liquidación en la provincia de Columbia Británica.

¿Quiénes conforman este nuevo contingente?

El equipo mexicano está preparado para enfrentar condiciones extremas y está compuesto por 102 profesionales altamente capacitados:

  • 100 combatientes de incendios forestales.
  • 2 técnicas especializadas.

Destaca profundamente la participación de nueve mujeres combatientes originarias de la Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Nayarit, Querétaro y Veracruz. Su papel es fundamental, ya que dos de ellas asumirán roles de alto liderazgo en la línea de fuego: una como jefa de brigada y otra como jefa de cuadrilla.

Brigadistas mexicanos de la Conafor, incluyendo mujeres y hombres con uniforme amarillo, caminando en el aeropuerto con sus mochilas listos para viajar a Canadá.
Los especialistas mexicanos en manejo del fuego se preparan en el aeropuerto para su despliegue hacia la provincia de Columbia Británica.Especial

Este grupo se suma a los dos contingentes previamente enviados: el primero, el 28 de julio, a Thunder Bay, en la provincia de Ontario; y el segundo, el 3 de agosto, a la provincia de Columbia Británica, para incorporarse a las operaciones de manejo de incendios forestales coordinadas por las autoridades canadienses.

La crisis en Canadá: Nivel de Preparación 5

Actualmente, Canadá enfrenta una situación de emergencia nacional con 670 incendios forestales activos. Esta magnitud ha provocado que el país norteamericano eleve su Nivel de Preparación Nacional a la fase 5.

¿Qué significa el Nivel 5? Indica que todos los recursos nacionales disponibles (humanos, materiales y financieros) están completamente agotados, haciendo indispensable y urgente la solicitud de ayuda internacional.

“Estas acciones se realizan en el marco del Memorándum de Entendimiento para el Intercambio de Recursos para el Manejo de Incendios Forestales entre Canadá y México y reflejan la cooperación técnica entre ambos países para fortalecer la atención de emergencias forestales”, destacó la Conafor.

uncionaria dirigiendo un mensaje de despedida e indicaciones al grupo de brigadistas forestales mexicanos formados con las banderas de México y Canadá.
El equipo mexicano recibe las últimas indicaciones antes de sumarse a las operaciones de control de los 670 incendios activos en territorio canadiense.Especial

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