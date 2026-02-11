Gobierno de Sheinbaum comprará 15 millones de vacunas contra el sarampión

El gobierno de México adquirirá 15 millones de vacunas contra el sarampión para tenerlas como reserva, afirmó el titular de Birmex, Carlos Ulloa. Tras la reunión virtual con gobernadores para afinar la vacunación contra esa enfermedad, Ulloa estableció que actualmente hay 28 millones de dosis disponibles en el sector salud.

La adquisición de las 15 millones de dosis se realizará con una empresa de la India y tendrá la intención de que sea una reserva para el segundo semestre del año. De acuerdo con el director de Birmex la adquisición de las vacunas estará a cargo de la Secretaría de Salud.

En la reunión a distancia con los gobernadores estuvieron además los titulares de la Secretaría de Salud, David Kershenobich; del IMSS, Zoé Robledo; del Issste, Martí Batres; del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch; y el subsecretario de Salud, Eduardo Clark.

Siete estados concentran 85% casos de sarampión

La Secretaría de Salud dio a conocer que siete estados concentran actualmente el 85 por ciento casos de sarampión, cuyo alcanza más de 9 mil casos totales en el país. De acuerdo con las autoridades sanitarias, las entidades que se encuentran en la lista son:

Jalisco, con mil 245 casos. Colima, con 50. Chiapas con 238. Sinaloa con 118. Nayarit con 23. Tabasco con 35 Ciudad de México con 120.

vjcm