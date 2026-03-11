Gobierno federal y estatal buscan fortalecer industria textil

El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que para el gobierno de la República la industria textil es una prioridad.

Durante una conferencia en Puebla, destacó que con el Plan México se tiene que defender a la industria y promover todas las actividades económicas responsables del empleo y del contenido nacional.

Tenemos que acelerar la innovación. Tenemos que reactivar la banca de desarrollo, que su nombre lo dice, su encomienda es financiar el desarrollo del país, nuestras industrias, incluyendo todas las que están establecidas en nuestro país, que son parte de la industria nacional”.

El funcionario dijo que también se relanzó Hecho en México, que está íntimamente vinculado al Plan México, porque todo el futuro del comercio mundial va a depender de las certificaciones de origen.

El nuevo sistema comercial del mundo va a ser organizado en base a dónde se hace qué, qué país es el que produce y cómo puedes verificar el origen. Por eso Hecho en México va a ser clave estos años por venir, porque tenemos que certificar lo que hacemos en nuestro país”.

Mencionó que ello dará derecho a participar en muchos mercados, en primer lugar, de Estados Unidos y Canadá.

La encomienda es cambiar la estructura arancelaria en materia de la industria textil, confección y vestido. Porque de pronto, si ustedes ven las cifras, estábamos importando de manera galopante productos a precios irrisorios que no dejan un solo empleo en nuestro país”, señaló el funcionario.

El secretario de Economía destacó que Puebla debe ser junto con Tlaxcala, el epicentro de la industria textil del país, ya que derivado del Plan México han atendido diversas iniciativas para proteger el mercado interno y nacional, como es la modificación a más de 700 fracciones arancelarias, restricciones en importaciones y medidas de financiamiento para el sector.

Feria textil

Por ello, Ebrard respaldó que Exintex sea una Feria Internacional que se lleve a cabo anualmente, con el objetivo de atraer a la industria nacional e internacional y reactivar el sector.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, subrayó que la organización anual de la Feria Textil Internacional tiene como propósito fortalecer la vinculación de la industria con los mercados globales.

Con más de 800 expositores, la presencia de 24 países en el Centro Expositor, Exintex 2026 generará una derrama económica de más 500 millones de pesos, afirmó el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Textiles, Jorge García Teruel Rivero, quien resaltó que durante los cuatro días se realizarán negocios por más de 600 millones de dólares.

Por su parte, el presidente de la Cámara de la Industria Textil Puebla-Tlaxcala (CITEX), Gustavo Lezama, puntualizó que los grandes retos que enfrentan para los próximos años son generar empleo formal, digno y productivo, a fin de fortalecer el sector.

RLO