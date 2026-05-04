¡Que no se te pase! Vacúnate en mayo

La actual campaña de vacunación se extenderá a todo mayo en el territorio nacional, y atenderá a personas desde todas las edades, esto con el fin de protegerlos y protegernos ante las principales enfermedades.

La doctora Samanta Gaertner Barnad, directora General del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (CENSIA), explicó que las inoculaciones a aplicarse en la Segunda Semana Nacional de Vacunación son “para todos los grupos de edad, desde mujeres embarazadas, recién nacidos, niños, adultos, adultos mayores”, por lo que invitó a la población interesada a acercarse a su centro de salud.

“Lo importante es que revisen su Cartilla Nacional de Salud o, si tienen alguna duda, acudan a las unidades de salud o puestos de vacunación más cercanos. Los invitamos a consultar la página dondemevacuno.salud.gob.mx, o llamar a la línea 079”.

Se trata de quince vacunas listas para su aplicación y la cuales serán totalmente gratuitas, apuntó la funcionaria en entrevista con Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio.

“Estamos incorporando la vacuna del Virus Sincicial Respiratorio. Somos uno de los primeros países a nivel Latinoamérica que la estamos incorporando toda vez que esta vacuna previene infecciones respiratorias en los recién nacidos, pero se aplica desde el embarazo; es decir, la ponemos en el octavo mes de embarazo y protege al recién nacido hasta al año de vida, en promedio”.

La vacuna VSR, por el momento, solo se aplicará a mujeres embarazados ya que se esta infección deriva en cuadros de bronquiolitis, los cuales afectan a cerca del 84 por ciento de los menores al año de vida.

Para la presente temporada, la doctora Gaertner Barnad consideró pertinente mantener vigente la aplicación de la vacuna contra el sarampión ante los continuos casos a la baja en México.