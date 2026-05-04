Si hubiera corrupción, no habría bienestar: Sheinbaum; no la hay en Morena

Ante las críticas al gobierno federal tras la solicitud de licencia de Rubén Rocha a la gubernatura de Sinaloa, por las acusaciones de una corte de los Estados Unidos de presuntos vínculos con la delincuencia organizada, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que los logros del actual régimen no se habrían logrado si hubiera corrupción.

La titular del Ejecutivo expuso que durante los seis años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y lo que va de su administración, se han tenido logros en recaudación, en el combate a la inseguridad y en la entrega de programas sociales que no se habrían alcanzado si la corrupción fuera el sello de esos gobiernos.

Además, insistió que en las acusaciones contra Rocha y otros ocho funcionarios de Sinaloa, se debió guardar la confidencialidad de los implicados, lo que es visto como un ataque de Estados Unidos a la soberanía del país.

Sheinbaum fue cuestionada sobre el discurso de Ariadna Montiel, presidenta de Morena, quien al asumir el cargo dijo que dentro de ese partido no se tolerarán prácticas corruptas de los gobiernos que encabecen sus integrantes.

“El pueblo de México tiene que tener la certeza, primero, de que la presidenta no agacha la cabeza, de que su presidenta va a defender la soberanía por encima de todo. Y que también vamos a actuar con justicia, como lo hemos hecho ahora.

Si no hubiéramos acabado con la corrupción del pasado, no tendríamos los programas de bienestar. ¿Cómo explica el pueblo de México o ustedes o cualquier mexicana o mexicano, que hoy se estén destinando un billón de pesos para dedicárselos directo a la gente? ¿Cómo se explica que haya aumentado la recaudación?”, expuso Sheinbaum.

Además, destacó que durante los dos recientes gobiernos se redujo en 13.5 millones el número de personas en pobreza extrema; se promovieron leyes para que se eviten la reelección, el nepotismo; y en materia de seguridad, se redujeron en 44 por ciento los homicidios en el país.

“¿Cómo se explica que haya disminuido en un 44 por ciento los homicidios? ¿Cómo se explica que se detuvo a un presidente municipal en Jalisco, de Tequila, que venía de Morena si no estuviéramos acabando con la corrupción? ¿Cómo se explica que se haya detenido al presidente municipal de Teuchitlán por estar vinculado con lo que ocurrió en Teuchitlán (campo de adiestramiento del crimen organizado)?”, enfatizó la presidenta.

Sheinbaum insistió en que los gobiernos de López Obrador y de ella tienen como directiva combatir a la corrupción.

Aquí hubo una ruptura del régimen anterior con el nuevo. Y esta gráfica de transformación de raíz en nuestro México es la misma para el salario mínimo. Sí hubo una transformación de raíz y nosotros no vamos a traicionar esa transformación nunca”, sentenció la titular del Ejecutivo.

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fdm