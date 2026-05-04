“Es una simulación” la licencia de Rocha Moya, asegura Luis Carlos Ugalde

Es obvio el mensaje que da la visita a Palenque, Chiapas, que hizo este fin de semana la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre todo en medio de la controversia que ocasionó la acusación del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, ahora en licencia, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios y exfuncionarios de ese estado.

Y es que para el director General de Integralia Consultores, Luis Carlos Ugalde, esta visita representa un mensaje dirigido a los integrantes de Morena, “me parece que es obvio, voy a ver al expresidente [Andrés Manuel López Obrador] porque esto es una crisis nacional”.

“Si la visita ya estaba planeada pues se podía haber cancelado si ella quería mandar el mensaje de que ella decide. Pero el decir ‘voy a Palenque’, y decirlo abiertamente, es decir, ‘esto es un tema que voy a resolver de forma conjunta’, probablemente como un mensaje a Morena, y creo que es obvio”.

Esto considerando que fue el mismo fin de semana cuando se celebró el Congreso Nacional Extraordinario morenista para renovar la dirigencia nacional del partido, “vi que entre los materiales que les dieron a los asistentes, había dos o tres libros del expresidente López Obrador, uno de Sheinbaum, y algo más; lo cual es parte de ese mensaje que creo que es muy importante seguir teniendo, de que están tomando decisiones de forma conjunta y que no hay ningún indicio de que esto pueda lograr que haya un deslinde del expresidente”.

Durante el Congreso, la nueva presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel abordó el tema de Rocha Moya al prometer que no se aceptarán a corruptos entre las filas guindas, y que no habrá candidaturas para ellos. Al respecto, Ugalde Ramírez lo consideró una buena noticia “frente a lo que ocurrió en los últimos siete años en donde lo único que importaba es que tuvieras una encuesta ganadora”.

“Si dejan afuera a muchos aspirantes que tengan vínculos o que tengan problemas de corrupción, me parece muy bien. Si va a ser así pues es una buena noticia. Ahora, el tema es: ¿qué haces con varias personas que están en este momento en funciones?”.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio, el ex presidente nacional del entonces IFE consideró que estas filtraciones se deben también a las encuestas, las cuales podrían verse trabajadas con dinero del crimen organizado.

“Un aspirante de Morena a una candidatura a gobernador me comentó que el problema es que, para ganar una encuesta necesitas ser conocido, y para ser conocido necesitas poner espectaculares, comprar reportajes pagados en revistas, aparecer en medios, en muchas de estas ocasiones necesitas dar mucho dinero; y para dar dinero y mantener conocimiento público necesitas que te den dinero. Y ese dinero que te dan, pues es de gente que quiere hacer negocios o es el crimen organizado”.

Esto, de acuerdo con el testimonio compartido por Ugalde, representaría un problema de coherencia entre los ideales de Morena y su realidad, “hay una contradicción entre esta idea de ganar encuestas y ser íntegro”.

“No hay manera de que las dos vayan juntas porque cuesta muy caro. Entonces, ese tema de las famosas encuestas que López Obrador inauguró hace muchos años como la mejor manera para que el pueblo hable es una trampa. Es una trampa porque quien habla es quien paga y quien tiene dinero para fondear esas candidaturas, que no es el pueblo, es el dinero y muchas veces es dinero del crimen organizado”.

"Es una simulación para poder atajar una crisis de esta magnitud"

Respecto al caso Rocha Moya, Luis Carlos Ugalde consideró que su licencia como gobernador de Sinaloa para permitir la investigación no es un cambio de fondo, sino que se trata de una simulación, “les da pretextos para decir que ya se sometió a la ley, que se está actuando de buena fe, que esa es la manera cómo se debe hacer”.

“Es una simulación para poder atajar una crisis de esta magnitud. Creo que debieses haber puesto al cargo a una persona con gran experiencia, una persona a prueba de balas, que no fuera parte del problema; y pusieron a la secretaria general de Gobierno que es una persona con muy escasa experiencia, colaboradora cercana de Rocha. Ahí no se ven ganas de llegar a limpiar la casa, poner orden y ver qué paso. Lo que se ve es ‘vete una temporada, bajamos la presión y seguimos aquí cuidando el changarro para el mismo grupo’”.

Por ello, el ex funcionario electoral consideró que esta medida “no está resolviendo nada de fondo, sino simplemente cómo lidiar diplomática con Estados Unidos”. Y es que la importancia de estas relaciones se verá en la renegociación del Tratado Comercial tripartita que también se celebrará este mes.