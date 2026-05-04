Falla obliga a helicóptero de la Marina a aterrizaje de emergencia en Mazatlán

Un helicóptero tipo MI-17 de la Secretaría de Marina (Semar) realizó un aterrizaje de emergencia este lunes en la Cuarta Región Naval, luego de registrar una falla de potencia en su motor principal durante la fase de despegue. El incidente no dejó personas lesionadas ni víctimas fatales, según confirmaron autoridades federales.

La aeronave presentó una anomalía técnica en los primeros segundos de ascenso, lo que obligó a la tripulación a ejecutar maniobras de emergencia conforme a los protocolos establecidos. La Semar informó que “de manera inmediata se activaron los protocolos de seguridad”, al tiempo que se iniciaron las evaluaciones correspondientes por parte del seguro para determinar daños y procedimientos subsecuentes.Falla técnica en fase crítica de vuelo

El incidente ocurrió en una de las etapas más delicadas de operación aérea: el despegue. De acuerdo con la información oficial difundida, el helicóptero perdió potencia en su motor principal, lo que derivó en un descenso abrupto controlado dentro de las instalaciones navales.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento en que la aeronave, tras iniciar el ascenso, pierde estabilidad y desciende de forma repentina, generando alarma entre el personal presente en la zona. A pesar del impacto, no se reportaron heridos, lo que apunta a una correcta ejecución de protocolos de emergencia por parte de la tripulación.

Activación de protocolos y evaluación técnica

La Secretaría de Marina precisó que tras el incidente se desplegaron de inmediato los mecanismos de seguridad operativa. Esto incluye la inspección técnica de la aeronave, la recopilación de datos de vuelo y la revisión de condiciones mecánicas que pudieron haber provocado la falla.

Aunque no se detalló el número de tripulantes a bordo, la dependencia reiteró que no hubo afectaciones humanas. Las investigaciones internas buscarán determinar si el fallo estuvo relacionado con mantenimiento, desgaste de componentes o factores externos.

Un helicóptero tipo MI-17 de la Secretaría de Marina. Captura de video

Contexto político y de seguridad en Sinaloa

El incidente se produce en un momento políticamente sensible para el estado de Sinaloa, marcado por cambios recientes en el Ejecutivo local. La salida del gobernador Rubén Rocha Moya, en medio de señalamientos desde Estados Unidos, derivó en la designación de Yeraldine Bonilla Valverde como mandataria interina.

Horas después del incidente, Bonilla Valverde participó en una reunión del Gabinete de Seguridad federal, encabezada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, con la presencia de mandos clave de las Fuerzas Armadas.

Durante su intervención, la gobernadora interina subrayó la importancia de mantener la coordinación entre autoridades estatales y federales en materia de seguridad. “Asumo mi presencia en este espacio como una distinción que me permite dar continuidad a las políticas de coordinación y apoyo entre fuerzas estatales y federales”, afirmó.

También reiteró su compromiso con la estrategia del Gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, particularmente en el ámbito de seguridad pública y construcción de paz.

La mandataria recordó que su designación ocurrió tras la aprobación del Congreso local a la solicitud de licencia de Rocha Moya, y aseguró que su administración dará seguimiento a los programas federales en curso.

Seguridad aérea bajo escrutinio

Aunque el incidente no dejó consecuencias humanas, pone el foco en la operación y mantenimiento de aeronaves militares, especialmente en contextos de alta actividad operativa como el que vive Sinaloa.

Expertos en aviación señalan que los helicópteros MI-17, de origen ruso, son ampliamente utilizados por fuerzas armadas en distintos países debido a su capacidad de carga y versatilidad, aunque requieren estrictos esquemas de mantenimiento para garantizar su funcionamiento óptimo.

El episodio, en consecuencia, se suma a una jornada marcada por la actividad institucional en materia de seguridad, en la que la coordinación entre niveles de gobierno y la capacidad de respuesta ante contingencias continúan siendo elementos clave.

asc