El gobierno federal no se va a retirar de Sinaloa: García Harfuch

Las fuerzas federales de seguridad seguirán presentes y no se retirarán de Sinaloa, en el marco de las investigaciones sobre la presunta relación del narcotráfico con Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia.

En conferencia, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, afirmó que Sinaloa tendrá especial atención, presencia territorial de corporaciones militares y policiales y un seguimiento diario en su situación de seguridad.

“Construir una paz duradera es un objetivo diario de esta administración”, afirmó.

Dijo que en Sinaloa hay tres prioridades: reducir la incidencia delictiva, sobre todo en el homicidio doloso y los delitos de impacto; la detención de los principales generadores de violencia, y fortalecer a instituciones que protegen a la población.

Detalló que se han entregado 100 patrullas a la Policía Estatal, se capacitaron a elementos policiacos a través de la Defensa y esta institución ha comisionado personal militar.

También, en el presente sexenio se han asegurado más de 68 toneladas de droga, cinco mil arma de fuego, más de un millón de cartuchos útiles y se han desmantelado dos mil narcolaboratorios clandestinos. También suman casi dos mil 400 personas detenidas por delitos de alto impacto.

Falta mucho por hacer, pero reafirmamos que el Gobierno de Mexico está presente y no se va a retirar, insistió.

En la conferencia estuvo presente Yeraldine Bonilla Valverde, quien el sábado asumió como gobernadora interina tras la solicitud de licencia de Rocha.

Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa, detalló que en el estado hay 13 mil 300 elementos castrenses desplegados.