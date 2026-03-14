Gobierno federal lanza plan contra chapopote; Veracruz y Tabasco se verán beneficiados

El gobierno de México ha puesto en marcha un plan de coordinación interinstitucional para hacer frente a la presencia de manchas de hidrocarburos detectadas en playas del golfo de México, específicamente en zonas de Alvarado y Coatzacoalcos en Veracruz, y a lo largo del litoral de Tabasco.

Las acciones se articulan a través del Centro de Comando Unificado de Veracruz, y cuentan con la participación activa de dependencias clave como la Semar, Pemex, Protección Civil, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) de la Semarnat, la Procuraduría del Medio Ambiente, y las comunidades portuaria y pesquera.

Desde los primeros reportes a principios de marzo, la respuesta se ha centrado en el monitoreo y la contención. Aunque las inspecciones de la ASEA no han detectado fugas en terminales o infraestructura cercana a la costa, se ha confirmado la presencia de hidrocarburos en tramos de playa.

Para fortalecer la contención, se han realizado vuelos de reconocimiento con aeronaves y patrullas marítimas, junto con el uso de drones y mapeo satelital; estudios de corrientes marinas en puertos clave para evaluar la posible expansión del contaminante; se implementaron brigadas de limpieza en playas, con la colaboración de pescadores, autoridades locales y comunidades; en el municipio de Alvarado, Veracruz, se activó el Plan Marina.

Por otra parte, 10 días después de que las primeras manchas de hidrocarburo arribaron a las playas de Pajapan, Veracruz, y cuando el derrame ya había avanzado más de 100 km hasta llegar a la zona conurbada Veracruz–Boca del Río, la Semar finalmente convocó a la reunión del Comité de Coordinación Local del Plan Nacional de Contingencias para Derrames de Hidrocarburos.

-Con información de Lourdes López