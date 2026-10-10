Gobierno federal construirá nuevo penal en Sinaloa

El Gobierno de México construirá un nuevo centro penitenciario en Sinaloa como parte de la estrategia para reforzar el control de las cárceles y reducir los niveles de violencia en la entidad.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer a través de sus redes sociales que el proyecto se realizará por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y será financiado con recursos federales.

El nuevo complejo deberá contar con instalaciones modernas, mayores condiciones de seguridad y la infraestructura necesaria para fortalecer la operación penitenciaria en el estado.

Mientras se define y desarrolla la construcción, el actual Centro Penitenciario de Mazatlán continuará bajo un esquema reforzado de vigilancia.

En el dispositivo participan elementos de la Guardia Nacional y personal del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

García Harfuch señaló que la medida busca mantener condiciones de control dentro del penal mientras avanza el nuevo proyecto penitenciario.

También informó que el gobierno de Sinaloa participará mediante la aportación de los terrenos necesarios para la edificación del centro.

El titular de la SSPC agradeció a la gobernadora Graciela Domínguez Nava la disposición de la administración estatal para facilitar los predios requeridos.

El anuncio se produce en medio de los esfuerzos de las autoridades federales y estatales por reforzar las condiciones de seguridad en Sinaloa y mantener un mayor control en los centros de reclusión.