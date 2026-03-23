Gobierno dará acceso directo de agua a municipios fronterizos; concesión fue cancelada

Con la entrada en vigor de la Ley de Aguas Nacionales, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) retiró concesiones a usuarios que hacían mal uso de ese recurso y las entregó a municipios y agricultores que pueden beneficiarse de este líquido, informó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En su rueda de prensa matutina se anunció que una concesión radicada en Baja California que era utilizada para vender el agua a municipios, fue cancelada y se entregó a los ayuntamientos de Tijuana, Rosarito, Ensenada, Mexicali, y Tecate, en Baja California.

Antes el agua se pagaba a un grupo de agricultores que recibían 100 millones de pesos al año, porque ellos tenían la concesión de agua para riego y como no la usaban la vendían a todos los municipios de Baja California. Ahora ellos ya no tienen la concesión, se les da la asignación directamente a los municipios. Los derechos que vayan a pagar a Conagua, se regresan en obra pública”, puntualizó Sheinbaum.

La titular del Ejecutivo estableció que con la nueva Ley Nacional de Aguas se han podido revertir situaciones irregulares como el uso del líquido para fines privados, como la habilitación de prados para campos del golf o de canchas de polo, e incluso la creación de cuerpos de agua para actividades recreativas, la venta indebida de pipas de agua, o concesionarios que habían dejado de pagar el derecho de acceso al líquido.

Efraín Morales, titular de Conagua dijo que para detectar estas anomalías se tuvieron que realizar más de siete mil 614 inspecciones a campo para corroborar el uso que se estaba dando al agua.

Tuvimos un incremento en la recaudación de 2025 de 3 mil 500 millones, estamos recuperando de algunas personas que no pagaban por el servicio que estaban aprovechando y además, este año vamos a incrementar en 6 mil 300 millones de pesos más esta recaudación. Inspecciones, se están profundizando, hemos realizado siete mil 614, de ellas, han terminado más de mil clausuras, a quien estaba utilizando el agua de manera ilegal”, detalló Morales.

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fdm