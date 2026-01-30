Clausura Profepa proyecto turístico en playa Mahahual en Quintana Roo

Por no contar con la autorización de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), la Profepa dio a conocer que impuso una clausura total temporal de las obras y actividades asociadas un proyecto turístico ubicado en playa Mahahual, en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo.

En un comunicado de prensa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), informó que esta medida se determinó luego de que documentó actividades de relleno y compactación de un camino rústico en una zona de vegetación costera de selva baja con presencia de manglar, así como trabajos de demolición y recolección de escombro, en una superficie total de 17 mil 115 metros cuadrados, sin contar con la MIA.

Explicó que, en atención a una denuncia ciudadana, el 28 de enero pasado, personal de su representación en Quintana Roo, realizó la visita de inspección en materia de impacto ambiental a un conjunto de predios ubicados en la localidad de Mahahual, en una superficie aproximada de 79 mil 426 metros cuadrados.

Durante el recorrido de campo se levantaron coordenadas del polígono y se constató la realización de obras y actividades relacionadas con el proyecto”

Ante estas irregularidades, y al no acreditarse la autorización federal correspondiente para la superficie intervenida, la Profepa impuso como medida de seguridad, la clausura total temporal de las obras y actividades, con fundamento en la legislación ambiental vigente", manifestó.

La autoridad ambiental destacó que la visita de inspección concluyó el jueves 29 de enero, y posteriormente se dio inicio al procedimiento administrativo correspondiente, que continuará conforme a los plazos y disposiciones establecidos en la ley.

Suspensión provisional

Excélsior informó en días pasados que ante la existencia de elementos que justifican la protección urgente del medio ambiente, un Juzgado de Distrito con sede en Quintana Roo, concedió suspensión provisional dentro de un juicio de amparo contra la reconfiguración del uso de suelo, por parte de autoridades estatales y municipales, para dar paso al megaproyecto turístico.

La medida cautelar impide que los promoventes del proyecto puedan ejercer los derechos derivados del cambio de uso de suelo, así como la suspensión de constancias, permisos y licencias obtenidas tras la aprobación de esta modificación, hasta en tanto se resuelva a fondo el juicio de amparo.

El Juzgado de Distrito consideró el posible riesgo al ecosistema de manglar, la presión sobre el derecho al agua y la infraestructura existente, dada la magnitud del proyecto turístico.

Por su parte, organizaciones ambientalistas como Greenpeace México; Grupo Gema del Mayab; Selvame MX y el Colectivo Salvemos Mahahual, entre otras, hicieron un llamado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para que niegue la autorización de Manifestación de Impacto Ambiental al proyecto.

"Aún estamos a tiempo de evitar un daño ambiental irreversible, de consultar a las comunidades considerando sus propios paradigmas de desarrollo, y deliberar sobre el modelo de turismo que necesita esa región del país, que evite agravar la emergencia socio ambiental en la que ya se encuentra", manifestaron.