Gobernación condiciona acuerdos con la CNTE; prevén retiro de plantón tras jornada de diálogo

CIUDAD DE MÉXICO.— Tras 17 días de plantón consecutivo en la capital del país y luego de una reunión de más de tres horas entre funcionarios federales y 45 integrantes de la comisión única negociadora de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Gobierno de México perfiló una posible ruta para la liberación de las vialidades públicas. Este encuentro se suma a las cinco reuniones directas sostenidas en las últimas semanas y a las más de 50 mesas de trabajo realizadas durante el último año con autoridades educativas, gobiernos estatales y representantes magisteriales, consolidando un proceso de diálogo en el que se han presentado propuestas concretas, rutas de trabajo y mecanismos de atención a las demandas de los docentes.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, manifestó que existe la expectativa formal de que el magisterio disidente levante el paro a más tardar este jueves, una vez que las propuestas sean evaluadas por sus respectivas asambleas. Sin embargo, la funcionaria se mostró cauta ante los medios de comunicación en el Salón Juárez al sentenciar: “Esperamos que se levante, pero hasta no ver, nosotros no creemos”. El documento firmado por ambas partes contempla la instalación inmediata de una mesa permanente de trabajo para atender las demandas vinculadas con la jubilación.

Dentro de este proceso de concertación, las autoridades señalaron que la mayoría de los planteamientos de la coordinadora han encontrado solución o mantienen un seguimiento institucional. No obstante, se aclaró que el único punto en el que no ha sido posible avanzar en los términos solicitados por el sindicato es la abrogación de la Ley del ISSSTE. Diversos análisis técnicos de la administración federal demuestran que una medida de dicha naturaleza provocaría un impacto económico de gran magnitud sobre las finanzas públicas nacionales.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, hizo un llamado a la responsabilidad de los maestros para no afectar a los alumnos de educación básica que sufren la ausencia de personal en las aulas. Aseguró que el sistema educativo aún está a tiempo de garantizar un cierre del ciclo escolar satisfactorio y sin contratiempos para la niñez y la adolescencia del país. Asimismo, el titular de la SEP anunció que se mantendrán mesas de trabajo en las diversas entidades federativas para abordar problemáticas regionales y erradicar el rezago educativo, bajo los principios de apertura, respeto y voluntad de diálogo.