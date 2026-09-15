Gino Segura llama a defender la transformación de Morena en Quintana Roo

Eugenio Gino Segura, nombrado coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional por Quintana Roo del partido Morena, llamó a continuar con el segundo piso de la transformación.

Subestimó a los partidos de oposición, a los que señaló como derrotados rumbo a la elección de 2027, ya que carecen de figuras competitivas.

“Es de suma importancia la defensa de la transformación en Quintana Roo y en el resto del país, porque defender la transformación es defender el primer piso de nuestro movimiento encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, defender la transformación es defender los programas sociales que hoy benefician a más de 40 millones de mexicanas y mexicanos y más de 500 mil quintanarroenses”, sostuvo.

El senador con licencia negó que la actual gobernadora Mara Lezama haya intervenido a su favor en el proceso interno de Morena.

Incluso rechazó que existiera intervención del gobierno estatal, federal o los municipales, y describió el proceso como transparente y vigilado de cerca por la dirigencia nacional del partido.

El aspirante descartó que su campaña interna se adelantara al resto de los demás postulados, lo cual fue uno de los reproches que circularon durante los casi tres meses que duró la contienda.

La presidenta del Partido Verde Ecologista de México, Karen Castrjón, garantizó que Gino Segura obtendrá sin problema el triunfo en cualquier tipo de elección.

“Y ver que hoy queda al frente de una Coordinación un joven que además trae experiencia, trae trayectoria, trae el cariño de su gente, hay que decirlo, es donde verdaderamente está el movimiento de las juventudes y que vamos a ir por esa representación”, mencionó Castrejón.

Segura Vázquez arrancará el miércoles de esta semana una gira en los 11 municipios de Quintana Roo y puntualizó que durante las próximas semanas se dedicará a recorrer todos los municipios de la entidad.