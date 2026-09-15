Morena designa a Eugenio Segura como su abanderado para Quintana Roo

La dirigencia de Morena confirmó que Eugenio “Gino” Segura Vázquez asumirá la candidatura del partido a la gubernatura de Quintana Roo en los comicios del año entrante.

Durante una rueda de prensa encabezada por la dirigencia del movimiento, Citlalli Hernández, en representación de la Comisión Nacional de Elecciones, informó que Segura Vázquez se posicionó al frente en los estudios demoscópicos realizados en la entidad.

El abanderado morenista es actualmente senador con licencia y cuenta con experiencia en el servicio público local, habiendo encabezado la Secretaría de Finanzas durante la presente administración estatal.

Al respecto, la dirgenta nacional de la fuerza política, Ariadna Montiel, subrayó el perfil del virtual candidato: “Es una persona joven, pero con experiencia, con formación académica, con experiencia administrativa en el ámbito gubernamental y orgullosamente es militante de Morena”.

En la medición interna, el legislador se impuso a Rafael Marín Mollinedo, exdirector general de Aduanas y reconocido fundador del movimiento político fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Marín Mollinedo guarda además relación familiar con Nicolás Mollinedo Bastar, quien fuera colaborador cercano del exmandatario durante su periodo en el Gobierno del Distrito Federal.

Al concluir el anuncio, Ariadna Montiel reconoció el trabajo y la disciplina de todos los cuadros que contendieron en el proceso de selección: “A nuestro compañero Rafael Marín, fundador de nuestro movimiento, a quien reconocemos toda su tarea”, puntualizó.