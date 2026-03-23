Éstos son los 13 aeropuertos de EU en los que ya operan los agentes de ICE
Agentes federales fueron desplegados en ciudades como Atlanta, Chicago, Nueva York...
A partir de este lunes (23-03-2026) agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) estarán desplegados en aeropuertos.
Por órdenes del presidente Donald Trump, los agentes realizarán labores de seguridad, no podrán revisar maletas, ni a pasajeros, sólo irán "por objetivos específicos".
Éstos son los 13 aeropuertos en los que estarán en operaciones:
- Aeropuerto Internacional O’Hare — Chicago, Illinois
- Aeropuerto Internacional Hopkins — Cleveland, Ohio
- Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson — Atlanta, Georgia
- Aeropuerto William P. Hobby — Houston, Texas
- Aeropuerto Internacional John F. Kennedy —Nueva York, Nueva York
- Aeropuerto LaGuardia — Nueva York, Nueva York
- Aeropuerto Internacional Louis Armstrong — Nueva Orleans, Luisiana
- Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín — San Juan, Puerto Rico
- Aeropuerto Internacional Newark Liberty — Newark, Nueva Jersey
- Aeropuerto Internacional — Filadelfia, Pensilvania
- Aeropuerto Internacional Sky Harbor — Phoenix, Arizona
- Aeropuerto Internacional — Pittsburgh, Pensilvania
- Aeropuerto Internacional del Suroeste de Florida — Fort Myers, Florida
En esas ciudades, excepto Fort Myers, gobierna el Partido Demócrata.
Hasta ahora, no está claro por cuánto tiempo estarán desplegados.
El trasfondo de la medida es el cierre parcial del Gobierno, que ya supera los 36 días y mantiene congelados los recursos del Departamento de Seguridad Nacional, del que dependen tanto la TSA como el ICE.
Desde el 14 de febrero, la falta de acuerdos entre demócratas y republicanos ha bloqueado el financiamiento, especialmente por disputas relacionadas con las políticas migratorias y el papel del ICE.