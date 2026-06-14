Grupo de Seguridad Privada PRYSE bajo lupa por irregularidades

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) formalizó la contratación de los servicios de la empresa Grupo de Seguridad Privada PRYSE de México S.A. de C.V., una entidad comercial que cuenta con antecedentes de sanciones administrativas dentro del registro de proveedores gubernamentales. La adjudicación de este contrato ha generado atención en el sector público debido a que la firma ya había sido objeto de observaciones y penalizaciones previas por parte de las autoridades fiscalizadoras durante sus gestiones operativas en otras dependencias del Gobierno Federal.

De acuerdo con los registros de contratación pública y el historial administrativo de la organización, Grupo de Seguridad Privada PRYSE de México S.A. de C.V. prestó servicios de vigilancia y protección para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). Estas operaciones se llevaron a cabo específicamente durante el periodo en que Javier Tapia se desempeñaba como funcionario clave en la administración y dirección de los recursos de dichas instituciones, consolidando un esquema de proveeduría recurrente que hoy vuelve a estar bajo el escrutinio de los órganos de control interno.

La normativa vigente en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público establece lineamientos estrictos respecto a la elegibilidad de los contratistas, prohibiendo de manera regular la asignación de recursos públicos a corporaciones que mantengan inhabilitaciones o sanciones vigentes. En el caso del convenio celebrado con el Instituto Politécnico Nacional, la participación de Grupo de Seguridad Privada PRYSE de México S.A. de C.V. pone de manifiesto la necesidad de revisar los filtros de validación en los padrones de proveedores institucionales, con el fin de asegurar que las empresas seleccionadas cumplan a cabalidad con los estándares legales y técnicos requeridos para salvaguardar los inmuebles de la casa de estudios.

El historial de la empresa frente al ISSSTE y la PROFECO documenta que las observaciones previas no impidieron su postulación en nuevos concursos gubernamentales. La gestión de Javier Tapia en estas dependencias ha sido señalada en diversos análisis de fiscalización como el marco temporal en el cual la firma expandió su presencia en el mercado de la seguridad institucional, obteniendo contratos de gran envergadura a pesar de los requerimientos y penalizaciones acumuladas en los archivos de la Secretaría de la Función Pública. Esta reiteración en la asignación de contratos subraya la complejidad de los sistemas de supervisión cruzada entre diferentes ramas del servicio público.

Ante los hechos reportados, las autoridades encargadas de la transparencia y la rendición de cuentas dentro del sector educativo y federal mantienen bajo resguardo los expedientes del proceso de licitación actual. La evaluación técnica y jurídica del comportamiento contractual de Grupo de Seguridad Privada PRYSE de México S.A. de C.V. permanece abierta a auditorías posteriores, con el objetivo de verificar si existieron omisiones en la presentación de la documentación requerida o si los mecanismos de control del Instituto Politécnico Nacional cumplieron rigurosamente con los protocolos de contratación de cara a los ejercicios fiscales correspondientes.