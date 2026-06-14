Fuerzas Armadas proyectaron disciplina y orgullo nacional en inauguración del Mundial

La ceremonia inaugural del torneo internacional de fútbol, realizada en el Estadio Ciudad de México, se convirtió en una plataforma de alcance internacional para mostrar la identidad nacional, la fortaleza institucional y el orgullo de México ante millones de espectadores.

Uno de los momentos más representativos del acto protocolario fue protagonizado por 400 cadetes del Heroico Colegio Militar, quienes participaron en el despliegue de las banderas nacionales de Sudáfrica y México antes del encuentro inaugural.

Los jóvenes militares portaron sus uniformes de Gran Gala y formaron parte de una ceremonia que colocó al país en el centro de la atención mundial. Su presencia simbolizó la disciplina, preparación y vocación de servicio que distinguen al Sistema Educativo Militar.

Durante el acto, representaron a la juventud militar mexicana bajo los principios de honor, lealtad y patriotismo. Cortesía

Los cadetes fueron seleccionados entre los mejores integrantes de dicho sistema, por su desempeño académico, liderazgo, condición física, disciplina y valores. Durante el acto, representaron a la juventud militar mexicana bajo los principios de honor, lealtad y patriotismo.

De manera paralela, la Escuadrilla Acrobática Águilas Aztecas de la Fuerza Aérea Mexicana realizó una demostración aérea sobre el estadio, con maniobras de precisión acompañadas por humo tricolor.

La exhibición captó la atención de los asistentes y de la audiencia internacional que siguió la ceremonia.

La agrupación, creada recientemente como símbolo de modernización, capacidad técnica y cercanía con la sociedad, mostró la preparación de los pilotos militares mexicanos en un evento de alta visibilidad mundial.

La participación conjunta de los cadetes del Heroico Colegio Militar y de la Escuadrilla Acrobática Águilas Aztecas permitió proyectar una buena imagen de las Fuerzas Armadas. Cortesía

Otro de los momentos más emotivos ocurrió durante el sobrevuelo de dos helicópteros UH-60, pertenecientes a la Fuerza Aérea Mexicana y a la Guardia Nacional, los cuales llevaron suspendida una bandera monumental de México. La escena fue observada por miles de personas en el estadio y por millones de espectadores a través de la transmisión internacional.

La participación conjunta de los cadetes del Heroico Colegio Militar y de la Escuadrilla Acrobática Águilas Aztecas permitió proyectar una imagen de Fuerzas Armadas profesionales, modernas y vinculadas con la ciudadanía.