Refuerzan monitoreo y prevención ante posible desarrollo ciclónico en el Golfo de México

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reforzó las acciones preventivas y de vigilancia ante el ingreso de una zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico en el Golfo de México, la cual provocará lluvias de fuertes a muy fuertes en diversas regiones del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema ingresará por Tamaulipas y se desplazará hacia el noreste del territorio nacional, donde se espera que se disperse durante la tarde. Sin embargo, la interacción de este fenómeno con una circulación ciclónica, una vaguada en niveles medios de la atmósfera, un sistema frontal y la onda tropical número 7 favorecerá condiciones de lluvia en gran parte de México.

Ante este escenario, la CNPC mantiene coordinación permanente con autoridades estatales y municipales para fortalecer los protocolos de respuesta. Cuartoscuro

¿Qué entidades tendrán lluvias?

El pronóstico contempla precipitaciones puntuales intensas en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí, mientras que estados como Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato registrarán lluvias de fuertes a muy fuertes.

Asimismo, se prevén intervalos de chubascos con lluvias fuertes en Coahuila, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Chiapas, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el sistema ingresará por Tamaulipas y se desplazará hacia el noreste del territorio nacional. Cortesía CNPC

¿Qué acciones implementará la CNPC?

Ante este escenario, la CNPC mantiene coordinación permanente con autoridades estatales y municipales para fortalecer los protocolos de respuesta. Entre las acciones implementadas destacan recorridos para identificar puntos críticos, el reforzamiento de la comunicación de riesgos con la población y la vigilancia constante de ríos, arroyos, lagunas y presas en conjunto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Además, se realizan inspecciones en inmuebles que podrían habilitarse como refugios temporales, con el fin de garantizar que cumplan con las condiciones sanitarias y de operación necesarias para atender a la población en caso de emergencia.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales, evitar cruzar corrientes de agua o zonas inundadas, proteger documentos importantes, identificar rutas de evacuación y ubicar los refugios temporales más cercanos. También recomendaron asegurar objetos susceptibles de ser arrastrados por el viento o el agua y atender en todo momento las indicaciones de Protección Civil.