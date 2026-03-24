Crece población en situación de calle, con foco en Venustiano Carranza

Desde 2023, Ciudad de México enfrenta un aumento en el número de personas en situación de calle, con un crecimiento superior al 20%, según datos recientes, que contabilizan a más de mil 100 individuos sin hogar. De acuerdo con usuarios en redes sociales, este incremento se percibe principalmente en parques, calles y puentes de la alcaldía Venustiano Carranza, bajo la administración de Evelyn Parra Álvarez, donde la presencia de esta población es notoriamente alta en espacios públicos o recreativos.

Cifras

Si bien el conteo oficial de la Secretaría de Incluy Bienestar Social (SIBISO) para 2023-2024 reportó mil 124 personas en esta condición (compuesto por un 86% de hombres y 14% de mujeres), organizaciones civiles, como El Caracol, sugieren que la cifra real es considerablemente mayor. La preocupación se profundizó con los reportes de 2025, que indican un incremento aún más drástico, superando el 100% en comparación con censos previos, lo que subraya una crisis social en expansión.

Pobreza y desintegración

El aumento de población en situación de calle, según ONGs se ve impulsado por la confluencia de factores como la pobreza, la descomposición familiar, enfermedades crónicas o mentales, y la falta de empleo, todos exacerbados por la crisis económica. En Venustiano Carranza, la situación es crítica, pues más de 120 mil personas viven en condición de carencia social de acuerdo con informes de la Secretaría de Bienestar, lo que alimenta la vulnerabilidad. La concentración de personas sin hogar en esta alcaldía, así como en otras, se da en zonas de alta actividad económica y comercial, donde la posibilidad de subsistencia a través de la recolección o el comercio informal resulta más accesible.

Inseguridad y desplazamiento de campamentos

La presencia de esta población en las calles ha tenido un impacto directo en la percepción de seguridad de los habitantes. Durante el primer trimestre de 2025, el 50.4% de las personas manifestaron sentirse inseguras en sus zonas de tránsito habitual. Esto ha intensificado la exigencia ciudadana a la alcaldesa Evelyn Parra Álvarez para mejorar las condiciones de seguridad pública.

Un ejemplo es el campamento de personas en situación de calle en la Plaza de la Soledad, el cual albergó principalmente a migrantes en tránsito que vivían en condiciones de precariedad, falta de servicios básicos y exposición al frío. Si bien la alcaldía procedió a retirar el campamento en 2025, la medida resultó en la dispersión de estas personas a diferentes colonias alrededor, lo que plantea un desafío logístico y social para brindarles asistencia integral.

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